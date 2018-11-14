Diyabete Dikkat Çekmek İçin Yürüdüler

AK Parti Elazığ Kadın Kolları üyeleri, 14 Kasım Diyabet Günü dolayısıyla yürüyüş düzenledi.
15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan AK Parti Elazığ İl Başkanlığı Kadın Kolları üyeleri, ellerindeki "Hareketli ol, diyabet olma", "Doğru beslen, diyabeti yen", "Kahvaltıyı atlama hayatı ıskalama" yazılı dövizlerle Elazığ Öğretmenevi önüne kadar yürüdü.
AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gülersem Çopur, diyabet hastalığına dikkat çekmek adına yürüyüş düzenlediklerini söyledi.
Yürüyüş ile diyabet hakkında toplumu bilinçlendirmek istediklerini ifade eden Çopur, "Diyabetin verdiği zararların neler olduğunu mikro ölçüde ailede birde makro şekilde toplumda farkındalığı artırmak istedik." dedi.
Elazığ,Ak Parti
14 Kasım 2018 Çarşamba 13:14