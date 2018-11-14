Diyabete Dikkat Çekmek İçin Yürüdüler

AK Parti Tekirdağ
Kadın Kolları üyeleri, "14 Kasım Diyabet Günü" dolayısıyla kentte yürüyüş düzenledi.
Hükumet Caddesi'nden başlayan yürüyüşe, AK Parti Düzce
İl Başkanlığı Kadın Kolları üyeleri, ellerinde mavi balon ve kurdelelerle Köprübaşı
Meydanı'na kadar yürüdü.
AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Nihal Erdoğan Köşdere, gazetecilere yaptığı açıklamada, diyabete dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için yürüyüş düzenlediklerini ifade etti.
Köşdere, diyabet hakkında toplumsal bir bilinç kazanılması gerektiğini belirterek şöyle devam etti:
"Diyabet zamanında ve iyi tedavi edilmediğinde tüm sistemlerde bozukluğa yol açabilmektedir. Özellikle hipertansiyon, obezite diyabeti hazırlayan birinci etkenlerdir. Uluslararası Diyabet Federasyonu
2017 verilerine göre dünyada 425 milyon yetişkin diyabet hastası bulunmaktadır. 2 diyabetli yetişkinden 1 tanesi ise teşhis konulmamış diyabetlidir. Yani kişi diyabetli olduğunu bilememektedir. "
Kadın kolları üyeleri ve yürüyüşe destek veren partililer daha sonra ellerindeki balonları gökyüzüne bıraktı.
Ak Parti
14 Kasım 2018 Çarşamba 13:33