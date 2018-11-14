Diyabete Dikkat Çekmek İçin Yürüdüler

AK Parti Muğla
Kadın Kolları üyeleri, 14 Kasım Diyabet Günü dolayısıyla kentte yürüyüş düzenledi.
Parti İl Binası önünden başlayan yürüyüşe, AK Parti Muğla İl Başkanlığı Kadın Kolları üyeleri ile Menteşe
İlçe Kadın Kolları üyeleri katıldı.
Kalabalık ellerinde "Hareketli ol, diyabet olma", "Doğru beslen, diyabeti yen" yazılı pankartlarla Anıtpark Meydanı'na kadar yürüdü.
AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Ümmühan Toksöz, yaptığı açıklamada, diyabete dikkat çekmek adına yürüyüşü düzenlediklerini söyledi.
Diyabetin zamanında müdahale edilmediğinde tüm sistemlerde bozukluğa yol açabileceğini belirten Toksöz, "Diyabet açısından risk grupları belirlenip hastalığın ilerlemesi önlenemediğinde hasta sayısı artmakta, başta kalp krizi, böbrek yetmezliği, göz sorunları, ayak yaraları ve ampütasyonları gibi ciddi sorunlar görülmektedir." dedi.
14 Kasım 2018 Çarşamba 16:13