Diyabete Dikkat Çekmek İçin Yürüdüler

AK Parti
Ereğli İlçe Kadın Kolları, diyabet riskine dikkat çekmek için yürüyüş yaptı.
AK Parti'li kadınlar, 14 Kasım Diyabet Günü dolayısıyla yürüyüş düzenledi. Bozhane
mevkisinde toplanan katılımcılar, "Hareketli ol, diyabet olma" ve "Doğru beslen, diyabeti yen" yazılı pankartlarla amfiteatra kadar yürüdü.
AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Doğru, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2017 verilerine göre dünyada 425 milyon diyabet hastası bulunduğunu belirtti.
Diyabet açısından risk grupları belirlenip hastalığın ilerlemesi önlenmediğinde hasta sayısının arttığını dile getiren Doğru, bu hastalığın da başta kalp krizi, böbrek yetmezliği, ayak ve göz sorunları gibi ciddi komplikasyonlara yol açtığına dikkati çekti.
Yürüyüşe, Ormanlı
Belde Belediye Başkanı Bayram
Başol ve AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır
da destek verdi.
Ak Parti
14 Kasım 2018 Çarşamba 16:44