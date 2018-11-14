Diyabete Dikkati Çekmek İçin "Diyabet Marşı" Yazdı

Samsun
'da iç hastalıkları uzmanı olarak görev yapan Dr. Emin Dinççağ, diyabet hastalığına dikkati çekmek amacıyla "diyabet marşı" yazdı.
Uzm. Dr. Emin Dinççağ'ın kaleme aldığı marşı, Kaan
Uğur Yücekent besteledi. Marş, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü
etkinlikleri kapsamında İstiklal Caddesi
'nde düzenlenen etkinlikte öğrenciler tarafından seslendirildi.
Dinççağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyada 400 milyonun üzerinde insanın diyabetli olduğuna işaret etti.
"Diyabet marşı"nı dünyadaki tüm diyabet hastalarına armağan ettiğini dile getiren Dinççağ, "Marşta diyabetli hastaların günlük olarak neler yapması gerektiğini yazdım. Marşı söylerken hastalarımızın yapması gerekenler de akla gelecek." dedi.
Yücekent de sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Dinççağ'ın sözlerini yazdığı marşı bestelediğini anlatarak, "Marşı ilk kez liseli öğrencilerimizle beraber seslendirdik. Stüdyo kaydı da yapılacak. Marşın topluma katkı sağlamasını amaçlıyoruz. Diyabet hastalarının moralini yukarı çıkarmak için böyle bir projede yer almak gerçekten güzel. Bunun diyabetli hastalara katkısı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
İl Sağlık Müdürü Muhammed Ali
Oruç ise diyabetin her aileyi ilgilendirdiğini vurgulayarak, "Ailelerin tip 2 diyabet için değiştirebilir risk faktörlerini önlemede kilit rolü vardır. Sağlıklı yaşamak için eğitim ve uygun kaynaklar desteklenmelidir. Ayrıca diyabetin tedavisi, pahalı olabilmektedir. Birçok ülkede insülin enjeksiyonu ve günlük izlenim maliyeti, bir ailenin ortalama gelirinin yarısını tüketmektedir." diye konuştu.
Diyabet Marşı'nın sözleri şöyle:
"Diyabete hep uyarız/ Bol hareket ederiz/ Asla şeker yemeyiz/ 'Sağlık dikkattir' deriz/ Diyabetliyiz, bilinçliyiz/ Diyabeti yendik, sevinçliyiz/ Sabah
şeker ölçeriz/ İnsüline 'dost' deriz/ Diyabeti biliriz/ Biz yaşamı severiz/ Hekimleri dinleriz/ Nefropatiyi önleriz/ Altı buçuktur değerimiz."
14 Kasım 2018 Çarşamba 13:53