Diyabete Karşı Yürüdüler

14 Kasım 2018 Çarşamba 15:38



14 Kasım 2018 Çarşamba 15:38

AK Parti Ünye Kadın Kolları üyeleri, diyabetin önlenmesinde hareketli yaşamın önemine dikkat çekmek için yürüyüş yaptı.AK Parti'li kadınlar, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla yürüyüş etkinliği düzenledi.Kaledere Mahallesi'nde bir araya gelen katılımcılar, "Kahvaltıyı atlama, hayatı ıskalama", "Hareket et, diyabet olma", "Doğru beslen, diyabet olma" yazılı pankartlarla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.AK Parti Ünye İlçe Kadın Kolları Başkanı Özlem Aldemir Yiğit, yürüyüş sonunda yaptığı açıklamada, diyabet sorunun zamanında ve iyi tedavi edilmediğinde tüm sistemlerde bozukluğa yol açtığını söyledi.Diyabet hastalığına ilişkin farkındalık oluşturmak adına bu etkinliği düzenlediklerini dile getiren Yiğit, şunları kaydetti:"Diyabet açısından risk grupları belirlenip hastalığın ilerlemesi ve önlenmediğinde hasta sayısı artmakta, başta kalp krizi, böbrek yetmezliği, göz sorunları, ayak yaraları ve uzuv kayıpları gibi ciddi komplikasyonlar görülmektedir. Bu kadar ciddi komplikasyonları olan diyabetin önlenmesi ve halk sağlığının korunması için tüm dünyada diyabet farkındalığını artırmak amacıyla 14 Kasım Diyabet Günü olarak kutlanır."Konuşmanın ardından sağlıklı beslenmeye dikkat çekmek için katılımcılara haşlanmış yumurta ikram edildi.