Diyabetle Mücadele Aileden Başlamalı"

Edirne
Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan
, diyabetle mücadelenin aileden başlaması gerektiğini belirterek, "Aileler, yaşam tarzını, beslenmesini doğru bir şekilde yapar ve sporu özellikle yürüyüşü düzenli hale getirirsek, bu hastalığa yakalanma oranını düşürebiliriz." dedi. Dünya Diyabet Günü
nedeniyle Edirne Sağlık Müdürlüğü tarafından yürüyüş etkinliği düzenlendi, Saraçlar Caddesi
'nde kurulan stantta vatandaşların şekeri ölçüldü.
Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, diyabetin tüm insanlığın yaygın problemlerinden biri olduğunu ve dünyada 425 milyon diyabet hastası bulunduğunu söyledi.
Diyabetin düzenli yaşam ve sporla önlenebileceğini ifade eden Kalkan, şöyle devam etti:
"Bize düşen diyabeti en başta önlemek. Aileler, yaşam tarzını, beslenmesini doğru bir şekilde yapar ve sporu özellikle yürüyüşü düzenli hale getirirsek, bu hastalığa yakalanma oranını düşürebiliriz. Yapılan çalışmalara göre günde yarım saat ile bir saat arasındaki yürüyüşün diyabet riski taşıyan bireylerde hastalığı önlediği görülmüştür. Onun için biz Sağlık Bakanlığının yaptığı atılımlara destek olarak aileden diyabetle mücadeleye başlamalıyız. Önümüzdeki süreçte açılacak Sağlıklı Hayat Merkezleri'yle aileye olan destekler, fizyolojik ve psikolojik desteklerle başta diyabet olmak üzere diğer hastalıkların önlenmesi için çalışacağız. Ailelerimizin bu konuda duyarlı olması gerekli. Ailelerimizi bilinçlendirmek ve diyabet hastalarına duygusal destek verme amaçlı çalışmalarımız sürecek."
"Diyabet ilaçları ücretsiz" Türkiye
'nin diyabetle mücadelede önemli adımlar attığını da vurgulayan Kalkan, "Halkımızın diyabete karşı bilincini artırmalıyız. İkinci basamak sağlık hizmetlerinin yükünü azalarak, devletin diyabete harcadığı bütçeyi, önleyici sağlık hizmetleriyle azaltabiliriz. Dünyanın birçok yerinde insülin ve temel diyabet harcamaları aile bütçeleri tarafından karşılanmakta zorlanırken Türkiye'de bunların tümü Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak karşılanmakta." diye konuştu.
Etkinliğe, AK Parti
Edirne İl Teşkilatı da destek verdi.
AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe
, diyabetin önlenmesi için sağlıklı yaşam sürdürülmesi gerektiğini dile getirdi.
Açıklamaların ardından Akmeşe ve vatandaşlar şeker ölçümü yaptırıp, sağlık çalışanlarından bilgi aldı.
Saraçlar Caddesi,Cengiz Kalkan,Edirne
14 Kasım 2018 Çarşamba 12:31