Diyabetle Mücadelede Tatlı Bir Yol Arkadaşı

Diyabetin tüm dünyada hızla artması dikkatleri hastalıktan korunmada alınacak önlemlere çeviriyor. Hareketli yaşamın yanı sıra dengeli ve düzenli beslenme de diyabetle mücadelede çok önemli role sahip. Ancak bu mücadelede bazı besinler öne çıkıyor.

Şeker hastalığı olarak da bilinen diyabet, her yaş grubundan insanı tehdit ediyor. Uzmanlar, diyabetle savaşta şeker yerine gerçek ham bal kullanın çağrısında bulunuyor.

''ŞEKERİ HAYATINIZDAN ÇIKARTIN''

Ahmet Bağran Aksoy, ''Bir bağımlılık olarak görülen şekerin zararları vücudun birçok noktasına etki ederken vücut tarafından tolere edilemeyen şeker ölümcül hastalıklara da yol açabiliyor. Bunların başında ise "diyabet" geliyor. Sağlıklı bir hayat için mücadele eden herkesin dikkatini çeken ham bal son dönemlerde şeker tüketimine karşı başlatılan savaşta adı sıkça anılan besinlerin başında gösteriliyor. Marketlerden pastanelere hemen hemen tüm işlenmiş gıdaların içerisinde bulunan şeker yerine işlem görmemiş ham balı rahatlıkla tüketebilir, besinlerinize dahil edebilirsiniz.'' dedi.

BAL GURMESİ AHMET BAĞRAN AKSOY'DAN DİYABETE KARŞI BALLI KÜR ÖNERİLERİ

''BAL VE TARÇIN KARIŞIMI''

Diyabet hastalıkları genellikle şeker yerine kullanabilecekleri ve glikoz seviyesini yükseltmeyecek alternatifler ararlar. Ham balın kilo kaybı ve kan lipitleri üzerinde yararlı bir etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Balın içine tarçın eklenmesi de kan şekerini azaltabilir ve bağışıklık sisteminizi kötü kolesterolden temizleyebilir.

Tüketim şekli;

Tarçın çubuklarını kaynatın.

Tarçın suyunu bir bardağa koyun ve içine bir yemek kaşığı bal ekleyin.

Bu karışımı her gün düzenli olarak tüketin.

''Bal ve Yoğurt Karışımı''

Sade yoğurdun probiyotiklerinin bağırsakların daha iyi çalışmasına ve böylece metabolizma için çalışacak doğru miktarda hormon üretmesine yardımcı olduğu bilinmektedir. Aynı zamanda yoğurt, kan şekeri seviyesini de düşüren besinlerdendir.

Tüketim şekli;

2 yemek kaşığı ham balı bir kase yoğurdun üzerine dökün.

Her gün aç karnına tüketebileceğiniz gibi sağlıklı bir atıştırmalık olarak da kullanabilirsiniz.

''Bal ve Kuru Nane Karışımı''

Kurutulmuş nane yaprakları diyabetli kişiler üzerinde iyileştirici etkiye sahiptir, bu nedenle diyetinize eklemek iyi bir fikir olabilir.

Tüketim şekli;

Küçük bir kaseye nane tozlarını koyun.

2 yemek kaşığı bal ekleyin ve karıştırın.

Ardından bu karışıma ölçüsüne göre ılık su ekleyin.

Her gün aç karnına düzenli bir şekilde tüketin.