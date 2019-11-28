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Diyadin'de öğretmenlerin tiyatro gösterisi

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde görev yapan öğretmenlerden oluşan tiyatro ekibinin ilk tiyatro oyunu meslektaşlarından büyük beğeni aldı.

28.11.2019 16:41 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:41Diyadin'de öğretmenlerin tiyatro gösterisi

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenlerden oluşan bir tiyatro ekibi kuruldu. Kısa bir zamanda tiyatro öğrenen ve oyun yazıp yöneten öğretmenler, ilk tiyatro oyununu meslektaşlarına sergiledi. Diyadin Yatılı Bölge Ortaokulu salonunda gerçekleşen tiyatro gösterisine Diyadin Kaymakamı Hasan Doğan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Atilla Aslan ve öğretmenler izledi.

Öğretmen tiyatro ekibi tarafından kadına şiddet, engelliler ve öğretmenlerin yaşadığı zorlukları konu alan tiyatro oyunu meslektaşlarından büyük beğeni aldı. Tiyatro oyununun sonunda öğretmen tiyatro ekibi meslektaşları tarafından ayakta alkışlandı. Öğretmen tiyatro ekibini kutlayan Diyadin Kaymakamı Doğan ve İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, emeği geçenlere teşekkür etti.


Diyadin, Güncel

Kaynak: Bültenler

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