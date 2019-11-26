Haberler » Güncel » Diyadin'in 'şifa kaynağı' kaplıcaları ilgi görüyor- AĞRI - Haber

Diyadin'in "şifa kaynağı" kaplıcaları ilgi görüyor- AĞRI

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde son yıllarda yapılan tesislerle daha modern görünüme kavuşan kaplıcalar, çeşitli rahatsızlıklara iyi geldiği belirtilen suyuyla ilgi görüyor.

26.11.2019 11:48 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:53
Ağrı'nın ilçesinde son yıllarda yapılan tesislerle daha modern görünüme kavuşan kaplıcalar, çeşitli rahatsızlıklara iyi geldiği belirtilen suyuyla ilgi görüyor.
Kaplıcaları ile öne çıkan Diyadin ilçesi, zengin jeotermal kaynaklarıyla Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli turizm merkezleri arasında yer alıyor.
Son yıllarda yapılan tesislerle daha modern görünüme kavuşan ilçenin "şifa kaynağı" kaplıcaları, çevre iller başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışından çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor. Kaplıcalar, sonbaharın son günlerinin yaşandığı şu sıralar romatizma, çeşitli cilt hastalıkları başta olmak üzere rahatsızlıklarına şifa arayanların uğrak yeri oluyor.
Kaplıca işletmecisi Orhan Özden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış mevsimi öncesi kaplıcalara yoğunluğun başladığını söyledi.
Diyadin kaplıcalarının 'nin en iyi sularından olduğunu ve burayı tercih eden vatandaşların sonraki yıllarda da geldiğini aktaran Özden, şöyle konuştu:
"Ağrılıyım, İzmir'de yaşıyorum. İlçeme gelip bu tesisi kurdum. Bu suyun kaliteli olduğu İstanbul Üniversitesinin raporlarında da var. Kaplıca suları cilt rahatsızlıkları, eklem ağrıları ve romatizma gibi birçok hastalığa birebir etki ediyor. Hava sıcaklığı gece sıfırın altına düşmesine rağmen kaplıcalar doluyor ve otellerimizde yer kalmıyor. Kaplıcalarda yaklaşık 10 işletmeci var ve hemen hemen hepsinin işi de çok iyi."
Özden, kaynaktan 70-75 derece sıcaklıkta çıkan suları dinlenme havuzlarında bir süre bekletip yüzme havuzlarına verdiklerini ifade ederek, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından ve özellikle İran'dan da turistlerin kaplıcalara geldiğini dile getirdi.
İşletmelerinde kadınlar ve erkeklere yönelik ayrı ayrı havuzlar olduğuna değinen Özden, "Aileler için 15 özel havuzumuz var ayrıca 50 yatak kapasiteli otelimiz var. Piknik alanları ve 40 yataklı günü birlik kalacak yerlerimiz var. Memnunuz, çok şükür işimiz de iyi, herhangi bir sıkıntımız da yok. Tek dileğimiz biraz daha modernleşelim, biraz daha burayı modernleştirelim." diye konuştu.
"Kaplıcalarda şifa bulmak için 10 yıldır buraya geliyorum"
Şifa aramak için Yozgat'tan Diyadin ilçesine gelen vatandaşlardan Eyüp Altıntaş ise kaplıcaların çok faydalı olduğunu ve her yıl mutlaka buraya geldiğini anlattı.
Hastalığına şifa bulmak için Ağrı'ya geldiğini aktaran Altıntaş, "Kaplıcalarda şifa bulmak için 10 yıldır Yozgat'tan buraya geliyorum. Romatizma hastalığım var, burada 10 gün tatil yapıp memlekete dönüyorum. Yılda bir defa buraya tatile geliyorum. Kaplıca suları çok iyi ve herkes faydalanmak için buraya geliyor, ben de herkesi buraya davet ediyorum." dedi.
Mehmet Zeki Ergül de kaplıcaların hastalıklara iyi geldiğini ve daha fazla tanınması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"53 yaşındayım hastalık yüzü görmedim. Çocukluğumdan bu yana bu sulara giriyorum. İstanbul'da yaşıyorum ama sıcak sulara girmek için sürekli buraya geliyorum. Geçen günlerde Eskişehir'den gelen bir misafirimi kaplıcalara getirdim. Suda 2 saat kaldıktan sonra bana 'Sanki doktora gittim geldim, dizlerimde ağrı kalmadı' dedi."
Diyadin'in

Türkiye, Kaplıca, Diyadin, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
11:54 İzmir'deki tek kadın off-road pilotu: frenim patlıyor, takla atıyorum ama pes etmiyorum
11:54 Rize inşaat alanına kurduğu barakada inzivaya çekildi
11:54 Resim sanatını çini ve seramikle buluşturuyor
11:54 AFAD: Arnavutluk'taki depremin ardından bölgeye arama kurtarma ekibi gönderilecek
11:53 Şehir Tiyatroları'nın yeni oyunu "çın sabahta"
11:23 Erdoğan, "Tank palet fabrikası satıldı" diyen Kılıçdaroğlu'na cevap verdi: Tankı görse başka bir şeye benzetir
11:20 Erdoğan'dan EYT açıklaması: Ülkemize bir kazanımı yok
11:10 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
11:04 Son dakika: "MİT, CHP'yi karıştırıyor" iddialarına Erdoğan'dan yanıt: MİT'e gerek yok, Muharrem Bey yeter
10:43 Son Dakika: Katar ile swap anlaşması 5 milyar dolara yükseltildi
10:21 Batman'da kaçak elektrik kullanan köylüler, ekipler gelince taşkınlık çıkardı
09:05 Yargıtay'dan emsal karar: Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
21:48 Genç kız tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta cinsel istismara uğrayıp gasp edildiğini iddia etti
17:43 Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü, savunması pes dedirtti: Korkutmak istedim
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
26.11.2019 11:55:01