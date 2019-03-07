Diyaliz Hastaları İçin Gitar Çalıp, Şarkı Söylediler

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SİVAS Numune Hastanesi Diyaliz Ünitesi'nde, diyaliz cihazına bağlanan böbrek hastaları için 'Dünya Böbrek Günü' nedeniyle etkinlik düzenlendi. Etkinlikte hastalara gitar çalınıp, şarkı söylendi.Sivas Numune Hastanesi Diyaliz Ünitesi'nde diyaliz hastalarına moral olması amacıyla ünite çalışanları tarafından müzik programı düzenlendi. 'Dünya Böbrek Günü' nedeniyle hasta ve hasta yakınları, gitar çalınarak canlı müzik eşliğinde eğlendi. Etkinlikten dolayı mutluluklarını ifade eden hastalar, organ bağışına dikkat çekti.- Sivas