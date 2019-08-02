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Diyaliz hastalarını taşıyan araç devrildi: 8 yaralı

Kars'ta diyaliz hastalarını taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

02.08.2019 19:32
Diyaliz hastalarını taşıyan araç devrildi: 8 yaralı
Kars'ta diyaliz hastalarını taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
Mahir Şaran idaresindeki 36 S 0094 plakalı servis aracı Kars Digor yolu Borluk mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu devrildi.
Olay yerinden geçen diğer sürücüler 112 Acil Servis ekiplerine kazayı bildirdi.
Kazada, araç sürücüsü Mahir Şadan ile serviste bulunan refakatçi Hatice Kuyumcu, diyaliz hastalarından Fadime Öztürk, Serkan Özek, Fidan Aydın, Muheddin Taş, Ercan Varlı ve Muhammed Faruk Abravcı yaralandı.
Yaralılardan 5'i sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesine, 3'ü ise Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Acil Servis, Digor, Kars, Güncel

Kaynak: AA

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