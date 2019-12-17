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Diyaliz hastalarını taşıyan minibüse araç çarptı: 8 yaralı

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, hafif ticari aracın, diyaliz hastalarının taşındığı minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada, 8 kişi yaralandı.

17.12.2019 14:41 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:41Diyaliz hastalarını taşıyan minibüse araç çarptı: 8 yaralı

MANİSA'nın ilçesinde, hafif ticari aracın, diyaliz hastalarının taşındığı minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada, 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında, Manisa- yolunun Otogar kavşağında meydana geldi. Manisa'dan Akhisar yönüne giden Çetin Sönmez'in (39) kullandığı 35 KG 838 plakalı hafif ticari araç, diyaliz hastalarını taşıyan Furkan Can Kumru (33) yönetimindeki minibüsün sol tarafına çarptı. Kazada sürücüler ile minibüsteki 6 diyaliz hastası yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan 8 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Şehzadeler, İstanbul, Manisa, Güncel

Kaynak: DHA

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