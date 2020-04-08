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Diyaliz hastalarının ulaşım sorunu çözüldü

Diyaliz hastalarının ulaşım sorunu çözüldü Konya'da korona virüs salgını dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında şehir merkezine 50 kilometre uzaklıktaki mahalleden diyaliz merkezine gelemeyen 4 kronik böbrek hastası haftada 3 gün tedavi gördükleri hastanelere ücretsiz ulaştırılıyor.

08.04.2020 17:04 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:07
Diyaliz hastalarının ulaşım sorunu çözüldü
KONYA - Konya 'da korona virüs salgını dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında şehir merkezine 50 kilometre uzaklıktaki mahalleden diyaliz merkezine gelemeyen 4 kronik böbrek hastası haftada 3 gün tedavi gördükleri hastanelere ücretsiz ulaştırılıyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan, alınan kararlar gereği, merkeze 50 kilometre uzaklıktaki evlerinden ulaşım sorunu yaşayan 4 kronik böbrek hastasını evlerinden alarak diyaliz merkezine götürüyor. Korona virüsün Türkiye'de görülmeye başladığı günden itibaren hem saha çalışmalarına aralıksız devam eden hem de vatandaşların sağlığı için tedbirleri sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, düzenli olarak diyalize girmesi gereken ama ulaşım sıkıntısı yaşan şehir merkezi dışındaki kronik böbrek hastalarını da unutmadı. Daha önce özel araçları veya toplu ulaşım araçlarıyla Konya merkezdeki diyaliz merkezleri ve hastanelere gelerek tedavilerine devam eden Tepekent Mahallesi'ndeki 4 diyaliz hastası, korona virüs sebebiyle alınan kararlar gereği ulaşımda sıkıntı yaşayınca devreye Büyükşehir Belediyesi girdi. Görevlendirilen bir personel haftada 3 gün şehir merkezine 50 kilometre uzaklıktaki mahalleden 4 hastayı alarak diyaliz merkezi ve hastanelere götürüyor, tedavileri sonrası tekrar aynı araçla evlerine geri bırakıyor.
Sağlanan imkan sebebiyle Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür eden Aziz Aksoy (75), Mehmet Yardan (64), Seher Olgun ve Muammer Yılmaz hastalıkları gereği mecburen diyalize girmeleri gerektiğini belirterek, yaşadıkları sıkıntı sonrası Büyükşehir Belediyesi'nin kendilerine destek olduğunu, bundan çok memnun kaldıklarını ve moral bulduklarını söylediler. Diyaliz tedavisi gören hastaların doktoru Mehmet Berk Torun ise, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım sıkıntısı yaşayan hastalara ulaşım konusuna çözüm getirerek hastaları çok büyük bir mağduriyetten kurtardığını dile getirdi. Diyaliz hastalarının ulaşım sorunu çözüldü

Kaynak: İHA

Etiketler: Konya, Yerel
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