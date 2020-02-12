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Diyaliz hastası, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı

VAN'ın Çatak ilçesinde kar nedeniyle yolu kapalı olan mahallede rahatsızlanan diyaliz hastası Nimet Puli, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

12.02.2020 13:39 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:39Diyaliz hastası, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı

VAN'ın ilçesinde kar nedeniyle yolu kapalı olan mahallede rahatsızlanan diyaliz hastası Nimet Puli, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Korulu Mahallesi Sığırcık Sokak'ta aniden yaşayan diyaliz hastası Nimet Puli rahatsızlandı. Mahallenin yolunun karla kapalı olması nedeniyle yakınları jandarmadan yardım talebinde bulundu.Diyaliz hastası Puli, Genel Komutanlığı'ndan havalanan askeri helikopterle mahalleden alınarak Çatak'a götürüldü. İlçe Jandarma Komutanlığı pistine iniş yapan helikopterden alınan Puli, burada hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim edildi. Puli, Çatak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Jandarma, Çatak, Güncel

Kaynak: DHA

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