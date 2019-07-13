13.07.2019 12:04
Haberler» Güncel» Haber

Diyalizde 20'nci yılı dolayısıyla pasta kesti

Diyalizde 20

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde böbrek hastası Ayhan Aksakal, diyaliz tedavisinde 20'nci yılı dolayısıyla pasta kesti.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde böbrek hastası Ayhan Aksakal, diyaliz tedavisinde 20'nci yılı dolayısıyla pasta kesti.
İnebolu Devlet Hastanesi santral görevlisi 50 yaşındaki Ayhan Aksakal, geçirdiği böbrek rahatsızlığı sonucu 1999 yılında diyaliz tedavisi görmeye başladı.
Evli ve iki çocuk babası Aksakal, görev yaptığı hastanede haftada 3 kez girdiği diyaliz ünitesinde 20 yılını doldurdu.
Aksakal, eşi ve servis personeliyle diyaliz tedavisindeki 20'nci yılı dolayısıyla pasta kesti. Pastanın üzerine de "Diyalizde 20 yıl. Nice 20 yıllara" yazdırdı.
Aksakal, AA muhabirine, yaklaşık 25 yıldır İnebolu Devlet Hastanesinde görev yaptığını söyledi.
Göreve başladıktan sonra böbrek rahatsızlığı geçirdiğini anlatan Aksakal, "20 yıldır aynı hastanede diyaliz tedavisi görüyorum. Tedavim yorucu olsa da artık alıştım. Sağlığım çok şükür iyi gidiyor. Herhangi bir şikayetim yok." dedi.
Aksakal, kendisine 20 yıldan bu yana hizmet veren sağlık personeline gösterdikleri ilgi dolayısıyla teşekkür etti.
Kaynak: AA
Kastamonu, Aksakal, İnebolu, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:55   Kamil Güleç'ten 15 Temmuz mesajı
18:54   Aydın Doğan'ın ablası son yolculuğuna uğurlandı
18:51   Orman Genel Müdürlüğünden Muğla yangınına ilişkin iddialara cevap
18:50   İSTANBUL - AYDIN DOĞAN'IN ABLASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
18:49   Bahçeli, Söğüt'te Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti
18:49   Gurbetçi ailenin otomobili devrildi: 5 yaralı
18:48   Denizli'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü