Diyanet Çağrı Yaptı, 90 Bin Camide Yemen'e Yardım Toplanacak

Diyanet İşleri Başkanlığından yurt genelindeki tüm camilerde Yemen için yardım toplanacağı bildirildi. Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yemen'de açlık, hastalık ve iç savaşla mücadele eden Müslümanlar için yarın cuma namazının ardından yardım toplanacak.

90 BİN CAMİDE YARDIM TOPLANACAK

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türk Diyanet Vakfı koordinasyonuyla Yemen'de yaşanan insanlık dramına duyarsız kalmamak için cuma namazından sonra 90 bin camide yardım kampanyası başlatılacak. Açıklamada, isteyenlerin cep telefonlarından YEMEN yazıp 5601'e mesaj göndererek 10 TL bağışta bulunulabileceği de belirtildi.

8,4 AÇLIK TEHLİKESİ ALTINDA

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, "Yemen'de yaklaşık 8,4 milyon kişi şiddetli gıda güvensizliği ve açlık tehlikesi altında. Şartlar iyileşmezse yıl sonuna kadar 10 milyon kişi daha bu kategoriye girecek." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Yemen'deki insani krize ilişkin, "Yaklaşık 8,4 milyon kişi gıda güvensizliği ve şiddetli açlık tehlikesi altında. Şartlar iyileşmezse yıl sonuna kadar 10 milyon kişi daha bu kategoriye girecek." uyarısında bulundu.

DSÖ'DEN 21 TON YARDIM

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yapılan açıklamada da Yemen'e bu hafta içinde 21 ton ilaç ve tıbbi malzeme gönderildiği belirtildi.