Diyanet, Cemal Kaşıkçı cinayeti üzerinden Suudi Arabistan'ı Eleştirdi

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti üzerinden eleştiri yapan İşliyen, "Siz hiç ülkesinden kaçıp da Suudi Arabistan'a özgürlük var diye sığınan gördünüz mü? Göremezsiniz çünkü bayrağında Kelime-i Tevhid yazan ülkenin karanlık elleri, öldürdükleri adamı kimyasal maddelerle buharlaştırıyorlar. Hürriyet adına özgürlük adına kaçan ya Avrupa'ya ya Amerika'ya kaçıyor bu bizim eksiğimizdir" dedi.

Bağcılar İlçe Müftülüğü ve Bağcılar Belediyesi işbirliğiyle "Veda Hutbesinin Evrensel Mesajı" konulu bir panel düzenlendi. Halk Sarayı'nda gerçekleşen etkinliğe her yaştan ilçe sakini yoğun ilgi gösterdi. Programın açılış konuşmasını yapan İlçe Kaymakamı, "Gerek ülkemizin gerekse İslam aleminin içinde bulunduğu bugünkü durumu gözlemlediğimizde Veda Hutbesinin bizim için gerçekten önemli dersler içerdiğini görüyoruz. Biz gerçekten peygamber ahlakıyla yaşamış olsaydık İslam coğrafyası bugün böyle olmazdı" dedi.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise "21. Yüzyıl dünyasında İslam coğrafyasında oyunlar oynanırken, Müslüman Müslümanı öldürerek cihat ettiğini iddia ediyorsa bunda bir yanlışlık var. Bu yanlışlıkların sorumlularından bir tanesi de biziz. Eğer biz Veda Hutbesini bile anlayamamışsak, idrak edememişsek gerçekten kendimizi çek etmemiz lazım. O kadar güzel dine mensup olan bizler hala Avrupalılara özeniyorsak bu işte gerçekten bir yanlışlık var. İnşallah kendimize geleceğiz" diye konuştu.

Panelist olarak programa katılan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen, katılımcılara doyumsuz bir söyleşi sundu. Konuşmasına Veda Hutbesinin tarihinden başlayan Dr. İşliyen, Peygamber efendimizin mesajlarını günümüze uyarlayıp güncel konularda değerlendirmelerde bulundu.

"Kim İslam'dan başka şeref arıyorsa şeytanın peşinden gidiyordur"

İnsanlar arasında eşitlik konusuna değinen Dr. İşliyen, konuşmasında şunları söyledi: "Peygamber efendimiz, ebedi aleme göçüşünden yaklaşık 3 ay önce yapmış olduğu hacda Arafat'ta yapmış olduğu hutbede yaklaşık 140 bin kişiye seslendi. O rivayetler birleştirilip metin haline geliyor ve bugün Veda Hutbesi halini alıyor. Efendimiz hutbede birçok konuya değindi. Allah'ın resulünün vermiş olduğu en temel evrensel mesajlardan bir tanesi 'Arapların aceme yani Arap olmayana, acemlerin de Araplara bir üstünlüğü yoktur' oldu"

Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda vahşice öldürülen Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini anımsatan Dr. İşliyen, Suudi Arabistan'ı sert sözlerle eleştirdi. İşliyen, "Ümmet bugün birbirine düşme konusunda başkasını aratmayacak şekilde yanlış yapmaya devam ediyor. Kim Allah'tan ve İslam'dan başka ırkçılıkta, kanında, renginde, kabilesinde şeref arıyorsa şeytanın peşinden gidiyordur. Şeref Allah'ın katındadır. Veda hutbesinin verdiği mesaj budur. Başka yerde izzet arayan müminler, başka yerde başka şeyler arayan müminlerin cesetleri bugün denizlerin kenarında toplanır hale geldi. Bu kadar zengin bir geçmişi bu kadar parlak bir mazisi olan insanlar bugün İslam ülkesine değil gayrimüslim ülkelere kaçıyorlar. Siz hiç ülkesinden kaçıp da Suudi Arabistan'a özgürlük var diye sığınan gördünüz mü? Göremezsiniz çünkü bayrağında Kelime-i Tevhid yazan ülkenin karanlık elleri, öldürdükleri adamı kimyasal maddelerle buharlaştırıyorlar. Hürriyet adına özgürlük adına kaçan ya Avrupa'ya ya Amerika'ya kaçıyor bu bizim eksiğimizdir" dedi.

Kaynak: Bültenler