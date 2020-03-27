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Diyanet, hac işlemlerini ikinci bir duyuruya kadar erteledi

DİYANET İşleri Başkanlığı, 2020 yılı hac ödemeleri taksitleri ve hac işlemlerini ikinci bir duyuruya kadar erteledi.

27.03.2020 09:24 | Son Güncelleme: 27.03.2020 09:24
Diyanet, hac işlemlerini ikinci bir duyuruya kadar erteledi

DİYANET İşleri Başkanlığı, 2020 yılı hac ödemeleri taksitleri ve hac işlemlerini ikinci bir duyuruya kadar erteledi.

Suudi Arabistan'ın, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle umre ziyaretlerini geçici olarak askıya alması ve umre ziyaretlerinin geçici olarak durdurulması ardından, Diyanet İşleri Başkanlığı, internet sitesinden 2020 yılı hac ödemeleri ile ilgili duyuru yaptı. ' Hac Ödemeleri İkinci Bir Duyuruya Kadar Ertelenmiştir' başlıklı duyuruda 2'nci ve 3'üncü taksit ödemelerine ilişkin "2020 yılında hacca gitmek üzere kesin kayıt yaptırıp ilk taksit ödemelerini yaparak 2'nci ve 3'üncü taksit ödemelerini henüz yapmayan hacı adaylarımızın taksit ödemeleri ve hac ile ilgili iş ve işlemler ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir. Hac ile ilgili iş ve işlemler de (hacı adaylarımızın eğitimleri, valiz, kitap, malzeme dağıtımı, görevli seçimi ve eğitimi gibi konular) ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir" denildi.

UMRECİLERİN ÜCRETLERİ İADE EDİLECEK

Sitede ayrıca umre turları iptal edilen umrecilere ücret iade işlemlerinin nasıl yapılacağına ilişkin bir duyuruya da yer verildi. Duyuruda, koronavirüsten korunmak ve yayılımını önlemek amacıyla umre turlarının ileri bir tarihe ertelenmesi üzerine, bazı kafilelerin umre vizelerinin alınmasına rağmen iptal edilmek zorunda kalındığı bildirildi. Umre vizeleri alınan ve turları iptal edilen umre yolcularından vize ücreti kesintisi yapılmadan ücretlerin iade edileceği kaydedilirken, koronavirüs tedbirleri doğrultusunda umreye gidemeyen umrecilerin ücret iadelerinin IBAN hesabına gönderilmesi için talep ekranı açıldı.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı, Umre, Hac, Güncel

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