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Diyanet'in genelgesine ilişkin Elazığ İl Müftüsü Sarıkaya'dan açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığınca, cami ile mescitlerde tabure ve sandalye üzerinde namaz kılınmasına ilişkin yayınlanan genelge sonrası Elazığ İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya konuya ilişkin çalışma başlattıklarını açıkladı.

20.12.2019 16:10 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:29 Diyanet'in genelgesine ilişkin Elazığ İl Müftüsü Sarıkaya'dan açıklama
Diyanet İşleri Başkanlığınca, cami ile mescitlerde tabure ve sandalye üzerinde namaz kılınmasına ilişkin yayınlanan genelge sonrası İl Müftüsü Yusuf konuya ilişkin çalışma başlattıklarını açıkladı.
Sarıkaya, yaptığı açıklamada, genelgenin ardından din görevlilerine talimatta bulunduklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Yaşlı veya hasta olanlar oturarak namaz kılmalılar, bağdaş kurabilir, ayaklarını kıbleye doğru uzatabilirler. Ayakta durabilecekken oturarak namaz kılanların namazı sahi değildir. Bunları kitaplardan bakarak söylüyoruz. 16 Aralık itibarıyla bu uygulama ile sabit oturma yerlerinin kaldırılmasını başlattık. Halkımızı bilinçlendirerek bu konuyu çözeceğiz."

Sarıkaya, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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