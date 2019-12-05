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Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dumlupınar ilçesini ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Ramazan Muslu, Kütahya'nın Dumlupınar ilçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu'nu makamında ziyaret etti.

05.12.2019 10:33 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:38Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dumlupınar ilçesini ziyaret etti
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Ramazan Muslu, Kütahya'nın Dumlupınar ilçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, İl Genel Meclis üyesi Şaban Türk ve İş adamı Bilal Çoşkun'un da bulunduğu ziyarette Dumlupınar ilçesinin tarihteki yeri ve önemiyle birlikte yürütülen diyanet hizmetleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Abbasoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Muslu'ya teşekkürlerini iletti. - KÜTAHYA

Yaşam

Kaynak: İHA

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