Diyanet İşleri başkan Yardımcısı: Evde isim-şehir, hırsız-polis, adam asmaca oynayın

Dr. Burhan İşleyen evlerde yapılacaklarla ilgili yazısında Mecburi inziva dönemi yüzleşme dönemi aynı zamanda. Birlikte kitap okuyabiliriz... Namazları cemaatle kılabiliriz... Uzun zamandır "isim-şehir"; "adam asmaca"; "hırsız-polis" oynamamıştık ayrıca.!"

Türkiye'de görülen koronavirüs salgını nedeniyle zorunlu olmadıkça evlerden dışarı çıkılması tavsiye edilmezken 30 büyükşehir ve Zonguldak 'ta ise hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bu günlerde evlerde kalıp canı sıkılanlar kitap okumak, dizi izlemek gibi yollara başvururken Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı'ndan da ilginç bir öneri geldi.

"EŞİM KONUŞMUYOR HOCAM"

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşleyen, "İnziva" başlıklı yazısının son kısımlarında şunları yazdı: "Görev yaptığım illerimizden birinde mahalle mahalle aile eğitimi seminerleri vermeye çalışıyordum. Bir seminer sonrası çok üzgün ve bitkin bir görüntüyle konuşmak istediğini söyleyen hanımefendiye neden mutsuz olduğunu sordum. "Eşiniz şiddet mi uyguluyor ? Kötü mü davranıyor ? " gibi sorularıma tek bir cevap verdi:

"Eşim konuşmuyor hocam ."

"Küs müsünüz ?" diyesorunca da;"Hayır, ama benimle sohbet etmiyor." dedi.

Benzer problemi biz de zaman zaman yaşıyor olabiliriz.

Hep kaçarak erteleyerek kurtulmayı denemiş olabiliriz.

Çocuğumuzun elini tutmaktansa okey taşlarını dizmeyi tercih etmiş olabiliriz.

"ADAM ASMACA, İSİM-ŞEHİR, HIRSIZ-POLİS"

Mecburi inziva dönemi yüzleşme dönemi aynı zamanda.

Birlikte kitap okuyabiliriz...

Namazları cemaatle kılabiliriz...

Uzun zamandır "isim-şehir"; "adam asmaca"; "hırsız-polis" oynamamıştık ayrıca.!"