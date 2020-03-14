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Diyanet İşleri Başkanı, 15 Mart'a kadar yurda dönecek 21 bin umreciyi karantina konusunda uyardı

Türkiye'de beş koronavirüs vakasının görülmesinin ardından önlemler alınmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yaklaşan tehlikeye dikkat çekerek, 15 Mart'a kadar umre ziyaretinden dönmüş olacak 21 bin vatandaşın 14 gün kuralına uymaları gerektiğini hatırlattı.

14.03.2020 16:03 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:31

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs salgını sebebiyle alınan kararlarla ilgili konuştu. Suudi Arabistan'da umre ibadetini yerine getiren vatandaşlarımıza bilgilendirici broşürler dağıtıldığını söyleyen Erbaş, Mekke ve Medine'deki otellerde gerekli temizliklerin yaptırıldığını belirtti.

VATANDAŞLAR 15 MART'A KADAR ÜLKEYE DÖNMÜŞ OLACAK

Ülkede koronavirüs vakalarının görülmeye başlanmasından sonra 27 Şubat'ta Suudi Arabistan, umre ziyareti için ülkeye girişleri geçici olarak durdurdu. Bu sürece dahil olmayan 21 bin vatandaşımız ise 15 Mart'a kadar Türkiye'ye dönmüş olacak.

UMREDEN DÖNECEK 21 BİN KİŞİYE KARANTİNA UYARISI

Bu kişilerle gerekli koordinasyonların sağlandığını ifade eden Erbaş, "Umreden dönen vatandaşlarımız tedbir amaçlı 14 gün boyunca evden çıkmamaları, ziyaretçi kabul etmemeleri konusunda bilgilendirilmiştir. Halen TÜRSAB'a dahil şirketlerde dahil olmak üzere yaklaşık 21 bin umrecimiz Suudi Arabistan'da bulunmakta olup 15 Mart itibarıyla tamamı ülkemize dönmüş olacaktır." dedi.

''CAMİLERDE KULLANILAN TESBİHLER TEDBİR AMAÇLI KALDIRILACAK''

Alınan tedbirler arasında, cuma namazı dahil olmak üzere camilerde geçirilen toplu sürenin mümkün olan en kısa süreye çekilmesi istendi. Bunun için vatandaşların namazların sünnetlerini evde de kılabileceği hakkında bilgilendirme yapılacak. Ayrıca camilerde tokalaşma, kucaklaşma gibi hususlara koronavirüs riski sona erinceye kadar ara verilecek. Camilerde kullanılan tespihler ise bu süreçte kaldırılacak.

''CENAZE VE DEFİN İŞLEMLERİNDE HİJYEN KURALLARINA AZAMİ RİAYET EDİLECEK''

Alınan tedbirler doğrultusunda yaşlıların, grip ve nezle gibi hastalık belirtilerini taşıyanların, kronik rahatsızlıkları bulunan hastaların bu süreçte evde vakit geçirmeleri tavsiye ediliyor. Virüs şüphesi bulunan kişiler, din görevlileri tarafından hastanelere yönlendirilebilecek. Sağlık kuruluşları ve yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde cenaze ve defin işlemlerinde sağlık ve hijyen kurallarına azami riayet edilecek.

''RİSKLİ GRUP, CUMA NAMAZI YERİNE ÖĞLE NAMAZINI EVDE KILABİLİR''

Açıklamaların bir bölümünde cuma namazına değinen Başkan Erbaş, Din işleri Yüksek Kurulu'nun özel gündemli bir toplantı gerçekleştirdiğini belirtti. Toplantıda alınan karara göre yaşlılar, enfeksiyon kapmış olanlar, nezle, grip gibi rahatsızlığı bulunan riskli gruplar; cuma namazı yerine evlerinde öğle namazı kılabilecekler.

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Diyanet İşleri Başkanı, 15 Mart'a kadar yurda dönecek 21 bin umreciyi karantina konusunda uyardı
Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel

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