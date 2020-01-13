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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ceren Özdemir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ceren Özdemir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

13.01.2020 20:15 | Son Güncelleme: 13.01.2020 20:15Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ceren Özdemir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ceren Özdemir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Erbaş, "Bu tür katillere hukuk çerçevesi içerisinde en ağır cezanın verilmesini istiyoruz" dedi.
Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, eşi Seher Erbaş ile birlikte 3 Aralık tarihinde doğum gününe 3 gün kala evinin önünde bıçaklı saldırı sonucu ölen Ceren Özdemir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Baba Yılmaz ve anne Güfer Özdemir'e başsağlığı dileyen Erbaş, katillere en ağır cezanın verilmesi gerektiğine dikkat çekti. Ziyarette açıklamalarda bulunan Erbaş, bu tür acıları bir daha hiç kimsenin yaşamamasını temenni ederek, "Aile bizim kardeşlerimiz ve hemşehrilerimiz. Ben buradayım, dolayısı ile çok önemli bir vazife addettim, ziyaret etmek ve acılarını paylaşmak için. Bu bizim hem insani görevimiz, hem İslami görevimiz. Dolayısıyla o açıdan buradayım. Rabbim yavrumuz, evladımıza rahmet eylesin, makamı cennet olsun. Bir daha bu tür acı olayları ne aile ne de hiç kimse yaşamasın. Çünkü bizim mücadelemiz hep şiddete karşıdır. Şiddet olmasın, hiçbir alanda ve noktada şiddet olmasın, barış olsun, kardeşlik olsun, sevgi ve saygı olsun" dedi.
"BU TÜR KATİLLERE HUKUK ÇERÇEVESİ İÇERİSİNDE EN AĞIR CEZANIN VERİLMESİNİ İSTİYORUZ"
Erbaş, böyle katillerin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğine vurgu yaparak, "Çocuklarımızı, gençlerimizi esasında bu anlayış üzerine yetiştirmek zorundayız. Çünkü İslam, barış anlamına geliyor. Bizim dinimiz her zaman barışı telkin ediyor, kardeşliği telkin ediyor. Dolayısı ile bu tür katillere de hukuk çerçevesi içerisinde en ağır cezanın verilmesini istiyoruz. Bunu inşallah adalet temin edecektir. Tabii ki verilen cezaların caydırıcılık özelliğinin olması gerekiyor, biz bunu her vesile ile dile getiriyoruz. Cezalar caydırıcı olursa bu tür olaylar hiç olmaz, en azından asgariye iner. Hiç olmamasını arzu ediyoruz. Hiç olmaması için de cezaların caydırıcılık özelliğinin mutlaka olması gerekiyor" şeklinde konuştu.
İl Müftüsü Mürsel Öztürk'ün de katıldığı ziyarette Ceren Özdemir için Kur'an-ı Kerim okunarak, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua etti.
(İHA)

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ceren Özdemir, Güncel

Kaynak: İHA

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