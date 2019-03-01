Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kocaeli'de

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'a ziyarette bulundu.Erbaş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği kentte, Kocaeli Valiliğini ziyaret etti.İl Müftüsü Yusuf Doğan ile Vali Aksoy tarafından karşılanan Erbaş, şeref defterini imzaladıktan daha sonra valilik makamına geçti.Erbaş, burada yaptığı konuşmada bugün Kocaeli'de çok anlamlı bir açılış yapacaklarını söyledi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin yapımını üstlendiği ve bir sene içerisinde tamamladığı Dini Yüksek İhtisas Merkezinin eğitim binasının açılışını yapacaklarını ifade eden Erbaş, şöyle konuştu:"El birliğiyle işler yürütüldüğünde çok hızlı tamamlanıyor. Bu vesileyle valimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah Kocaeli'de hem Dini Yüksek İhtisas Merkezimizin hem ortaöğretim imam hatip öğrenci yurdumuzun açılışı ve yine müftülüğümüz uhdesinde gerçekleştirilmiş olan din hizmeti yaygın din eğitimi konularını bugün Kocaeli'de müzakere etme imkanımız olacak. İstişareler yapacağız. Cenabıhak hayırlara vesile eylesin. Milletimize, her kurumumuz bünyesinde yapılan hizmetlere daim eylesin."Vali Aksoy da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Diyanet İşleri Başkanlığı ve vakfına ait iki kurumu hizmete açış programını gerçekleştireceklerini belirtti.Müftülük koordinasyonunda, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı birimlerle din hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi için yoğun bir gayret içinde çalışmaların sürdürüldüğünü anlatan Aksoy, "Başkanlığınızın, sizlerin destekleriyle daha iyi bir noktaya taşıma adına gayretlerimiz bundan sonra da devam edecek." dedi.Aksoy, bir süre görüştüğü Ali Erbaş'a ziyaretin anısına Hereke halısı takdim etti. Erbaş da Vali Aksoy'a üzerinde, "Allah iyilik yapmayı her şeyin üzerinde tuttu." Hadis-i Şerif yazılı tablo hediye etti.Daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesine geçen Erbaş, burada Başkan İbrahim Karaosmanoğlu'nu ziyaret etti.Erbaş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin bir yıl gibi kısa bir zaman içerisinde Dini Yüksek İhtisas Merkezinin eğitim binasının tamamlanmasını sağlayan Karaosmanoğlu'na teşekkür etti."Bizim dünyada bırakacağız en önemli unsurlar sadakayı cariye dediğimiz milletimizin hayrına yapacağımız birtakım faaliyetlerdir." diyen Erbaş, şunları kaydetti:"Bunun da en hayırlıları sadakayı cariyeler içerisinde tasnif yapmak gerekirse en önemlisi Kur'an-ı mübinin ve dini mübinin anlaşılması için derslerin okutulduğu, ilmin, irfanın, hikmetin yaygınlaşması için mekteplerin ilim merkezlerinin bırakılmış olmasıdır. İşte bu merkezimiz de bu rolü üstlenecektir. Uzun yıllar nice alimler yetişir inşallah. Belediye başkanımıza yapmış olduğu büyük faaliyetten dolayı çok teşekkür ediyorum."Karaosmanoğlu da Erbaş'a Kocaeli halkı adına teşekkür ederek, çini vazo takdim etti. Erbaş da Karaosmanoğlu'na tablo hediye etti.Erbaş, daha sonra İzmit ilçesi Orhan Mahallesi'ndeki Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kız Öğrenci Yurdu'nun açılışını gerçekleştirdi.Vali Aksoy, Başkan Karaosmanoğlu ve Müftü Doğan'ın da yer aldığı açılışın ardından Erbaş, 123 öğrenci kapasiteli yurdu gezerek bilgi aldı.