Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs nedeniyle basın toplantısı düzenledi -1
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs nedeniyle basın toplantısı düzenledi -1.
13.03.2020 16:47 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:55
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs nedeniyle basın toplantısı düzenledi -1
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs nedeniyle basın toplantısı düzenledi -1
Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Güncel
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