Menü
Haberler ›› Güncel ››Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs nedeniyle basın toplantısı düzenledi -2 - Güncel

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs nedeniyle basın toplantısı düzenledi -2

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs nedeniyle basın toplantısı düzenledi -2.

13.03.2020 17:02 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:09
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs nedeniyle basın toplantısı düzenledi -2
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs nedeniyle basın toplantısı düzenledi -2

Kaynak: DHA

Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

İran Devrim Muhafızları komutanlarından Şabani, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Güncel
İran Devrim Muhafızları komutanlarından Şabani, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü Güncel
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı Güncel
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Son Dakika: Benzine 51 kuruş indirim geldi Güncel
Son Dakika: Benzine 51 kuruş indirim geldi
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek Güncel
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet Güncel
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet