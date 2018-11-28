28 Kasım 2018, 11:36
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ürdün'de (2) - Ashab-ı Kehf Mağarası ve Sahabe Kabirlerini Ziyareti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ürdün'deki Ashab-ı Kehf mağarasını ve sahabe kabirlerini ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ürdün'deki Ashab-ı Kehf mağarasını ve sahabe kabirlerini ziyaret etti.

Erbaş, resmi temaslarda bulunmak üzere beraberindeki heyetle geldiği Ürdün'de, Ürdün Vakıflar Bakanı Abdunnasır Ebu Basal ve Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz ile Ashab-ı Kehf mağarasını ve sahabelerden Yuşa Bin Nun ve Ebu Ubeyde Bin Cerrah'ın kabirlerini ziyaret etti.

Başkent Amman'nın doğusunda yer alan ve halk tarafından Er-Recim olarak bilinen Er-Rakim mağarası 1963 yılında Ürdünlü Arkeolog Refik Vefa ed-Decani tarafından bulundu.

Er-Rakim mağarasının Ashab-ı Kehf'in asırlar boyunca uyuduğu mağara olup olmadığı konusunda farklı görüşler bulunsa da yerli ve yabancı birçok bilim adamı buranın Ashab-ı Kehf'in barındıkları mağara olduğunu savunuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı,Ürdün
28 Kasım 2018 Çarşamba 11:36