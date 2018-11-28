Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ürdün'de (2) - Ashab-ı Kehf Mağarası ve Sahabe Kabirlerini Ziyareti

Diyanet İşleri
Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş
, Ürdün
'deki Ashab-ı Kehf mağarasını ve sahabe kabirlerini ziyaret etti.
Erbaş, resmi temaslarda bulunmak üzere beraberindeki heyetle geldiği Ürdün'de, Ürdün Vakıflar Bakanı Abdunnasır Ebu Basal ve Türkiye
'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz
ile Ashab-ı Kehf mağarasını ve sahabelerden Yuşa Bin Nun ve Ebu Ubeyde Bin Cerrah'ın kabirlerini ziyaret etti.
Başkent Amman'nın doğusunda yer alan ve halk tarafından Er-Recim olarak bilinen Er-Rakim mağarası 1963 yılında Ürdünlü Arkeolog Refik Vefa ed-Decani tarafından bulundu.
Er-Rakim mağarasının Ashab-ı Kehf'in asırlar boyunca uyuduğu mağara olup olmadığı konusunda farklı görüşler bulunsa da yerli ve yabancı birçok bilim adamı buranın Ashab-ı Kehf'in barındıkları mağara olduğunu savunuyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı,Ürdün
28 Kasım 2018 Çarşamba 11:36