Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a Kılıçdaroğlu'ndan Çağrı: O Koltuğu Derhal Terk Et

"Keşke Yunan galip gelseydi" diyen Kadir Mısırlıoğlu'na 10 Kasım günü geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a partisinin grup toplantısında tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Resmi kıyafetle gidiyorsun, o koltuğu derhal terk et." dedi.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

"2 Ekim'de İstanbul'da bir cinayet işlendi. Suudi vatandaşı Cemal Kaşıkçı konsoloslukta öldürülüp eritildi. Planları yaptılar, özel uçaklarla geldiler. Resmi görevle geldiler buraya. Cinyeti işleyip ellerini kollarını sallaya sallaya gittiler. Sarayda oturan 'Ses kayıtlarını bizden isteyenlerin hepsine dinlettik' dedi. Bu ses kayıtlarını önce sen dinledin, o zaman bu katilleri neden serbet bıraktın. Şimdi yeni bir araştırma önergesi vereceğiz, ses kayıtlarını TBMM'ye gelmesini isteyeceğiz."

Cemal Kaşıkçı

100 GÜNLÜK İCRAAT PROGRAMI

Kılıçdaroğlu konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 100 Günlük İcraat Programı'ndaki hedeflerin gerçekleşmediğini savundu. 1000 liranın altındaki emekli maaşlarının halen düzeltilmediğini söyleyen CHP lideri, "İlk 100 gün içinde yapacaklardı. Kanun teklifi gelmedi ama biz hazırladık. Bize göre en az 1500 olmalı ama madem 1000 lira söz verdiler. Madem 1000 lira dediler parlamentoya getireceğiz. Bütün emekli kardeşlerimiz de izlesin. Kim emekliden yana politika izliyor göreceğiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

"İLAÇ YOK, AMELİYAT YAPILAMIYOR"

"Ameliyatlar durdu, ilaç yok piyasada. Doktorlar eldiven alacaklar, eldiven yok. Hasta yakınına eldiven al diyorlar. Valilikler genelge yayınlıyor, hasta sevk etmeyin diye. Piyasada 175 ilaç yok. Ameliyatlar durmuş vaziyette. Bunların dışında hastaneye başvurduğunuzda 14 ayrı ödeme alınıyor. Ne adım atarsanız para ödüyorsunuz ama hiçbir Suriyeli bunu ödemiyor.35 milyar dolar harcadık diyorlar Suriyelilere yalan. Onlar da sefalet içerisinde yaşıyor."

"KRİZ REEL SEKTÖRE YANSIMADI"

"Asgari ücretli kardeşime sesleniyorum, saraya karşı durmak senin borcundur. Kendi maaşına yüzde 26 zam. Asgari ücreti göreceğiz bakalım. Tarım Bakanı 'Biraz daha tavuk ve balık yersek Türkiye kendi kendine yeter' diyor. Tavuğa yüzde 200 zam gelmiş. Bunlar bakan falan değil, Türkiye ateş gibi yanıyor. Daha reel sektör krizi görmedi, mutfaklara da yansımadı."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

"İnsanlar geçinemiyor ve böbreklerini satmaya başladı. Üç çocuk babası bir kişi, '2 yıldır iş bulamadım, böbreğimi satacak duruma geldim. Şu anda çaresiz bir şekilde böbreğimi satmayı bekliyorum' diyor. Sarayın, damadın bunlardan haberi var mı?Her 10 vatandaşımızdan 7'si Türkiye'de kriz var diyor. Demeyenler dolarla ihale alanlar. Büyük ihaleleri kapatanlar için kriz yok. Vatandaş her kuruşun hesabını yapıyor."

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI'NIN MISIRLIOĞLU'NA ZİYARETİ

"Diyanet İşleri Başkanı "Keşke Yunan galip gelseydi" diyen kişinin önüne gidip diz çöküyor. Ben bunu kabul etmiyorum. Resmi kıyafetle gidiyorsun, o koltuğu derhal terk et."