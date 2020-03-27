Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Başkalarına zarar vermek kul hakkı ihlalidir

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cuma hutbesinde "Bu salgın karşısında en önemli görevlerimizden biri, yetkili mercilerin uyarılarına riayet etmektir. Asla tedbiri elden bırakmamalıyız. Sorumluluğumuzu ihmal ederek kendimize ve başkalarına zarar vermek, büyük bir vebaldir; kul hakkı ihlalidir" dedi.

Türkiye 'de sadece Ankara 'da Millet Camii'nde belirlenen az sayıda kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cuma hutbesinde insanlık olarak zor bir dönemden geçildiğini, dünyanın çaresini bulmakta aciz kaldığı salgın hastalıkla mücadele ettiğine dikkat çekti. Devletin, koronavirüs salgınının ortaya çıktığı andan itibaren, vatandaşların sağlığını korumak için olanca gayretiyle çalıştığını ifade eden Erbaş, "Bu salgın karşısında en önemli görevlerimizden biri, yetkili mercilerin uyarılarına riayet etmektir. Hem hastalığa yakalanmamak hem de hastalığın yayılmasını önlemek için gayret göstermeliyiz. Özellikle yaşlılarımıza ve kronik hastalığı olan kardeşlerimize karşı duyarlı olmalıyız. Asla tedbiri elden bırakmamalıyız. Özensizliğimiz ve dikkatsizliğimiz yüzünden toplum sağlığını tehlikeye atmak, mümine yakışan bir tutum olamaz. Sorumluluğumuzu ihmal ederek kendimize ve başkalarına zarar vermek, büyük bir vebaldir; kul hakkı ihlalidir" ifadelerini kullandı.

'BİRBİRİMİZE HASSAS VE ANLAYIŞLI DAVRANALIM'

Erbaş, Türk milletinin nice zorlukları birlik beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla aştığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Yaşadığımız bu günleri de tedbir ve tevekkülle, istişare ve sağlam bilgiyle, sağduyu ve basiretle, sabır ve duayla atlatacağız inşallah. Yeter ki sorumluluklarımızın bilincinde olalım. Tavsiyelere, kararlara ve tedbirlere titizlikle uyalım. İyiliğimiz, sağlığımız ve güvenliğimiz için özveriyle çalışan kardeşlerimizin işlerini zorlaştırmayalım. Birlik ve beraberliğin bizi güçlü bir geleceğe taşıyacağı şu günlerde birbirimize karşı daha hassas ve anlayışlı davranalım. Çaresizlik üzerinden toplumu istismar etmek, fitne ve fesat tohumu ekmek isteyenlere fırsat vermeyelim."

'ÇOCUKLARIMIZIN EĞİTİMİNİ AKSATMAYALIM'

Erbaş, "Evimizde geçirdiğimiz zamanı geçmişimizin muhasebesi ve geleceğimizin Allah rızası doğrultusunda inşası için fırsata dönüştürelim. Yuvamızdaki sevgi ve muhabbeti pekiştirmenin gayreti içinde olalım. Çocuklarımızın eğitimini aksatmayalım. Onların bütün günlerini internet, sosyal medya ve ekran karşısında boş meşgalelerle heba etmelerine göz yummayalım. Akrabalarımıza, komşularımıza, çevremizdeki ihtiyaç sahiplerine gücümüz nispetinde iyilik ve yardımda bulunalım. 'Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerin yanındadır' ayeti gereği sabır ve namazımızla, ibadet ve taatımızla, dua ve niyazımızla, tevbe ve istiğfarımızla Rabbimizin engin rahmetine sığınalım."

Kaynak: DHA