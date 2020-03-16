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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Başkanlığın organizasyonuyla umreye giden vatandaşların hepsinin...

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Başkanlığın organizasyonuyla umreye giden vatandaşların hepsinin yurda döndüğünü bildirdi.

16.03.2020 15:48 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:48
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Başkanlığın organizasyonuyla umreye giden vatandaşların hepsinin...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Başkanlığın organizasyonuyla umreye giden vatandaşların hepsinin yurda döndüğünü bildirdi.

Kaynak: AA

Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel

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