Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Berat Kandili Özel" programında dua edecek
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, TRT1 ve Diyanet TV'den yayınlacak "Berat Kandili Özel" programına katılacak.
07.04.2020 15:20 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:20
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Berat Kandili dolayısıyla saat 20.00'de yayınlanacak programda, Berat Gecesi'nin önemi anlatılacak.
Programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılacak, salavat ve ilahiler okunacak.
Erbaş, Türk milleti, İslam alemi ve tüm insanlık için dua edecek.
Kaynak: AA
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