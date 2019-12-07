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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Beykoz Karlıtepe Merkez Camisi'ni ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, minaresi kütüphane ve seyir terası olarak tasarlanan Beykoz Karlıtepe Merkez Camisi'ni ziyaret etti.

07.12.2019 23:06 | Son Güncelleme: 07.12.2019 23:12Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Beykoz Karlıtepe Merkez Camisi'ni ziyaret etti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, minaresi kütüphane ve seyir terası olarak tasarlanan Karlıtepe Merkez Camisi'ni ziyaret etti.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlim ve ahlak, marifet ve hikmet, edep ve muaşeretin insanlığa taşındığı camilerimizden biri olan Beykoz Karlıtepe Merkez Camii ve kütüphanesi, güzel bir eser olmuş. Çocuklarımızı, gençlerimizi, tüm vatandaşlarımızı camimize ve kütüphanesine bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Karlıtepe Merkez Camisi Vakfı Başkanı Hüseyin Kurt da Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın camiyi ziyaretinden onur duyduklarını belirterek, "Diyanet İşleri Başkanımız gerek camimizi, gerek minare içerisinde oluşturduğumuz kütüphanemizle ilgili çok olumlu görüş belirtti ve övgüyle bahsetti." dedi.
Beykoz Karlıtepe Merkez Camisi'nin kütüphane ve seyir terası olarak kullanılan minaresi, eşsiz İstanbul manzarası ile vatandaşlara hizmet veriyor.
Yapımı 2018'de tamamlanan, seyir terası şeklinde inşa edilen minare tasarımıyla dikkati çekiyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Beykoz, Güncel

Kaynak: AA

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