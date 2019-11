Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Bilal Saygılı Camisi İzmir'in göz bebeği olacak"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ege Üniversitesi yerleşkesi içerisine inşa edilen ve bugün açılışı yapılan Bilal Saygılı Camisi'nin İzmir 'in göz bebeği olacağını belirtti.Erbaş, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışına katıldığı Bilal Saygılı Camisi ve Külliyesi'nde hutbe irad etti, Cuma namazını kıldırdı.İslam medeniyetinin cami merkezli bir medeniyet olduğunu belirten Erbaş, camilerin, mahallelerin kalbi, şehirlerin ruhu, aziz milletin, ümmeti Muhammed'in güvenli yuvası olduğunu kaydetti.Erbaş, camilerin sadece ibadetlerin değil, aynı zamanda tarihin, edebiyatın, örf ve adetlerin, kültürün iç içe geçtiği merkezler olduğunu vurgulayarak, "Bilal Saygılı Camisi İzmir'imizin göz bebeği olacaktır inşallah. Zira ülkemizdeki her bir camimizde olduğu gibi bu şaheser camimizde de kadın-erkek, genç-yaşlı, öğrenci-hoca bütün cemaatimiz, huzurla ibadetlerini ifa edeceklerdir inşallah. Ayrıca bu camimiz, içinde barındırdığı sosyal alanlarla da gençlerimizin bilgi, ahlak, erdem, estetik, ruh güzelliğiyle, adalet ve merhamet duygusuyla yetişmelerine vesile olacaktır." diye konuştu.Diyanet İşleri Başkanlığının, camileri sadece ibadet yapılan yerler olarak değil, gençlerin milli ve manevi değerler ekseninde yetişmeleri amacıyla da imar etmekte olduğuna işaret eden Erbaş, şunları söyledi:"Başkanlığımız gençlerimize dini, sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında da katkı sağlayacak cami eksenli din hizmeti yürütmektedir. Bu kapsamda cennet vatanımızın her il ve ilçesinde, kadın ve erkek görevlilerimizden oluşan gençlik koordinatörlerimiz, gençlik hizmetlerimizi yürütmektedir. Kredi ve Yurtlar Kurumu, öğrenci yurtlarında kalan öğrencilerimize manevi danışmanlık ve dini rehberlik hizmeti sunmaktadır. Türkiye Diyanet Vakfı öğrenci yurtlarımız, öğrencilerimize sıcak ev ortamlarını aratmayacak bir şekilde hizmet vermektedir. Bu vesileyle bütün gençlerimizi, camilerimize ve gençlik merkezlerimize davet ediyorum. İzmir'imize Mimar Sinan tarzı ile yapılan bu güzide mabedimizin imar ve inşasına katkı veren tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun. Cenab-ı Hak, yurdumuzu camisiz, camilerimizi cemaatsiz, minarelerimizi ezansız bırakmasın."