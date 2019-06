Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bırakın çocuklar camide koşup, oynasınlar

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yaz Kur'an Kursları Açılış Programı'nda yaptığı konuşmada, "Çocuklardan bir yetişkin tavrı beklemeyin. Bırakın camide neşeli olsunlar, koşup, oynasınlar. Camilerde koşturan çocuklar olursa sabırlı olalım. Onlara Peygamber Efendimiz gibi davranalım" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda düzenlenen tören sinevizyon gösterimi ile başladı. Ardından Yenimahalle Kani Karaca Görme Engelliler İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ubeyd Gökdoğan Kur'an-ı Kerim tilaveti sundu. Gökdoğan, Kur'an ayetlerini görme engelliler için Braille alfabesi kullanılarak hazırlanan özel Kur'an-ı Kerim baskısından okudu. 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerinin söylediği ilahiler ve yaptıkları gösteriler ilgiyle izlenirken, Seyranbağları Kur'an Kursu'nda eğitim alan mülteci öğrencilerin Türkçe oynadığı Karagöz-Hacivat oyunu da dikkat çekti.

'TERTEMİZ FITRATLARINI KUR'AN İLE KORUYACAKLAR'

Ali Erbaş, kurslar sayesinde çocukların doğru bir yöntem ve bilgi ile dinlerini öğreneceğine dikkat çekerek, "Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim ile tanışacaklar, onu okumayı öğrenecekler ve tertemiz fıtratlarını Kur'an ile koruyacaklardır. Sevinçliyiz; çünkü İslam'ı tanıyan çocuklarımız, yeryüzündeki en yüce idealin, yaratana itaat ve yaratılanlara merhamet olduğunu öğrenecekler camilerde, Kur'an kurslarında. Kur'an ile tanışan nesiller, insana yakışan en güzel ziynetin, adalet, merhamet, paylaşma ve yardımlaşma duyguları ile dolu bir kalp olduğunu görecektir. Peygamberi tanıyan çocuklar; sevgi, saygı, nezaket, zarafet, hak-hakikat, iyilik, ana-baba, akraba ve yakınlara hürmet ve Kur'an'ın bütün güzelliklerinin yaşandığı örnek bir hayat ile tanışacaklar" diye konuştu.

'KARİYER GELİŞİMİ YANINDA MANEVİ GELİŞİM DE ÖNEMLİ'

Yaz Kur'an kursları için bu sene "Camiler çocuk dolsun, ahlakı Kur'an olsun" sloganının belirlendiğini söyleyen Erbaş, "Sevgili yavrularımızı yaşadıkları çağı dikkate alarak yetiştirmek bizim en önemli görevimizdir. Onların her yönden gelişimi, geleceğe en iyi şekilde hazırlanması ve hayatı öğrenmesi için kariyer gelişimi yanında manevi gelişimleri de oldukça önemlidir. Bu görevimizi ihmal etmenin telafisi mümkün olmayan sonuçlara sebep olacağı göz ardı edilmemelidir. Zira din eğitiminden uzak kalan çocuklarımızın; tarihini, toplumunu, medeniyetini tanıması ve daha iyi bir gelecek inşa etmesi oldukça zordur. Onun için bize düşen en önemli görev evlatlarımızı bu kurslara teşvik etmek ve devam etmelerini sağlamak olacaktır" diye konuştu.

'BIRAKIN CAMİDE KOŞSUNLAR'

Erbaş, cami cemaatinden de çocukların camiye gelmelerine ve camiyi sevmelerine katkıda bulunmalarını isteyerek şöyle konuştu:

"Çocuklardan bir yetişkin tavrı beklemeyin. Bırakın camide neşeli olsunlar, koşup oynasınlar. Camilerde koşturan çocuklar olursa sabırlı olalım. Onlara Peygamber Efendimiz gibi davranalım. Onları aramıza alarak beraber namaz kılalım, onlarla arkadaşlık kurarım. Elbette hocalarımız onlara cami adabından bahsedeceklerdir. Ancak yanlış bir davranışımız ya da tahammülsüzlüğümüz nedeniyle bir çocuğumuzun camiden ve İslam'dan uzaklaşmasının büyük bir vebal olduğunu unutmayalım."

'BİRİNCİ GAYEMİZ DİNİMİZİ SEVDİRMEK'

En iyi eğitimin aslında rol model olmaktan geçtiğini, çocukların Müslümanlık adına anlatılan ve öğretilen bütün güzellikleri davranışlarımızda görmesi gerektiğini vurgulayan Ali Erbaş, kurs öğreticilerini de tavsiyelerde bulunarak, "Yaz kurslarındaki bu sınırlı zaman zarfındaki birinci ve en önemli gayemiz; çocuklarımızın dinimizi, değerlerimizi, Kur'an-ı Kerim'i, Peygamberi, camiyi ve hocayı sevdirmektir. Bunun için çocuklarımıza her şeyi öğretme ve her yanlışını düzeltme telaşından çok, onların gönüllerini fethetmeye gayret edelim" dedi.

?'İKİ DÖNEME AYRILACAK'

Başkan Yardımcısı Ramazan Muslu da, yaz Kur'an kurslarının Diyanet İşleri Başkanlığı'nın en önemli, kapsamlı ve yaygın din eğitimi faaliyeti olduğunu belirtirken, 2 döneme ayrılacak kurslarda günde 3 saat olmak üzere toplam 8 hafta eğitim verileceğini söyledi. Muslu, ilk dönemin 17 Haziran-12 Temmuz, ikinci dönemin ise 15 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında olacağını kaydetti.

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA,