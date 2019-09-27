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Diyanet işleri başkanı erbaş: bu tür afetlerden rabbimiz bizleri muhafaza eder (2)

'ÖĞRENCİ BULUŞMALARI' PROGRAMINA KATILDINevşehir'de temas ve ziyaretlerini sürdüren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen, 'Öğrenci Buluşması' programına katıldı.

27.09.2019 16:08Diyanet işleri başkanı erbaş: bu tür afetlerden rabbimiz bizleri muhafaza eder (2)

'ÖĞRENCİ BULUŞMALARI' PROGRAMINA KATILDI
Nevşehir'de temas ve ziyaretlerini sürdüren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen, 'Öğrenci Buluşması' programına katıldı. Burada öğrencilere konuşan Erbaş, "İlim bizim medeniyetimizin en önemli ayağıdır. Çünkü rabbimiz okumaktan, öğrenmekten ve kalemden bahsediyor" dedi. Okumanın öneminden bahseden Erbaş, şunları söyledi: "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Elbette bir olmaz. Bilenler de bilmeyenlerin bir olmadığını ortaya koymak için işte üniversitelerimiz, bilim merkezlerimiz okullarımız var. Bilenlerin olmadığı yerde cehalet vardır. Cehalet insanlığı kasıp kavurur, cehalet kargaşayı ortaya çıkartır, cehalet bilgisizlik, anarşi ortamının doğmasına sebep olur. Tüm bunları ortadan kaldıran bilgi hikmet, ilim ve irfandır. Bunun dayanağı vahiydir ve Kuran'dır. Kuran'da dikkat çekilen düşüncedir, tefekkürdür ve felsefedir."



Diyanet İşleri Başkanlığı, Hacı Bektaş, Güncel

Kaynak: DHA

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