Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Bu Ülkenin Bütün Gençleri Bizimdir ve Hepsine Ulaşmalıyız"

15 Kasım 2018 Perşembe 15:18



15 Kasım 2018 Perşembe 15:18

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Kılık kıyafeti, hayat tarzı, dünya görüşü ne olursa olsun bu ülkenin bütün gençleri bizimdir ve hepsine ulaşmalıyız" dedi.Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda gençliğe yönelik çalışmalar yürüten STK temsilcilerinin katıldığı çalıştayın açış konuşmasını yapan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, çalıştayda gençlerin inanç ve medeniyet değerleriyle buluşması, gelecek umudu ve perspektifi bağlamında neler yapılabileceğinin müzakere edileceğini söyledi. Erbaş, "Gençlik bir milletin geleceğidir. Gençlik ülke olarak bizim en büyük zenginliğimiz ve imkanlarımızdan birisidir" dedi.Diyanet İşleri Başkanlığının gençlikle ilgili yürüttüğü çalışmalara değinen Erbaş, bu sene başlattıkları 'Her Hocamıza 10 Genç Emanet" projesini hatırlatarak, "Her hocamız kendisine emanet edilen 10 gencin eğitimleriyle, temel dini bilgileriyle, kitap okuma durumlarıyla, ibadetleriyle ilgilenecek" ifadelerini kullandı."Gençliğin duygularını ve aksiyonunu iyiliğe kanalize etmeliyiz"Erbaş, bugün gençlik çalışmalarının özel bir bilgi, yetenek ve formasyon gerektirdiğini dile getirerek, şöyle konuştu:"Teknoloji ve iletişimin her yeri kuşattığı ve hayatın büyük oranda dijital alanda yaşandığı bir çağdayız. Kuşaklar arası farklılıkların günden güne derinleştiği, adeta her 10 yılda farklı ilgi ve algılara sahip bir neslin geldiği bir zamandayız. 10 yıl önce gelen nesil ile 10 yıl sonra gelen nesil arasında büyük bir kopukluk, iletişim bozukluğu görüyoruz, birbirini anlayamama gibi bir problem hissediyorsunuz. Kaldı ki arasında 30-40 yıl arasında olan anne babaları, dedeleri ile neredeyse aralarında ortak nokta kalmıyor böyle bir problem yaşıyoruz. Bu problemleri biz çözeceğiz, dertliler çözecek. Kim bunu dert ediniyorsa onlar çözecek."Diyanet İşleri Başkanlığına ve gençlerle ilgili çalışmalar yürüten STK'lara düşen vazifenin gençlik döneminin duygularını ve aksiyonunu iyiliğe kanalize etmek olduğuna vurgu yapan Erbaş, "Aksi halde gençlerin heyecanı farklı yapılar ve terör örgütleri tarafından istismar edilmektedir" ifadelerini kullandı.Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen çalıştayda gençlere nasıl ulaşılacağı, hangi zorluklarla karşılaşıldığı, problemlerin çözümünün neler olduğu ve beraber neler yapılabileceği gibi konular ele alınacak. Bir gün sürecek çalıştayın açılış oturumuna Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, Diyanet İşleri Başkanlığından uzmanlar ile gençliğe yönelik çalışmalar yürüten çok sayıda STK temsilcisi katıldı. - ANKARA