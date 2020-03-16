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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Camilerde cemaatle namaz kılınmayacak

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Yeni tip koronavirüs yayılma tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar, Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir.

16.03.2020 17:42 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:43
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Camilerde cemaatle namaz kılınmayacak

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Yeni tip koronavirüs yayılma tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar, Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. Camilerde cemaatle namaz kılınmayacak, münferiden kılınacak" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, basın toplantısı düzenleyerek, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun yeni tip koronavirüs tehlikesine karşı Cuma namazının yanı sıra vakit namazlarının da cemaatle kılınması hususunda aldığı kararı açıkladı. Erbaş, Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüs nedeniyle 'küresel salgın' ilan ettiğini, tedavisi bulunamayan virüsün binlerce kişinin ölümüne sebep olduğunu hatırlatarak, "Yetkili mercilerin verdiği bilgiye göre yeni tip koronavirüs bulunduğu ortamda insandan insana hızlı bir şekilde yayılarak çok kısa sürede salgın haline gelmekte, virüs ilk bulaştığı anda fark edilemediğinden hastalığı taşıyan kişiler aynı ortamda bulunan diğer insanlar için büyük bir tehlike oluşturmakta, insanların toplu halde bulundukları mekanlar söz konusu virüsün yayılması için oldukça uygun bir ortam oluşturup, hastalığın salgın hale gelmesinde yüksek bir risk oluşturmaktadır" dedi.

'CUMA NAMAZI YERİNE ÖĞLE NAMAZI YETERLİ'

Türkiye'de vaka sayısının artmaya başlamasıyla birlikte kamu otoritesi tarafından tedbir olarak insanların bir araya geldiği organizasyonların iptal edildiğini hatırlatan Erbaş, "Yaşanan bu olağanüstü durum dikkate alındığında cami ve mescitlerde namazların cemaatle kılınmaya devam edilmesi halinde virüsün yayılma riskinin artabileceği anlaşılmaktadır. Bu itibarla temel gayelerinden biri de insan hayatını korumak olan İslam dini, insanların hayatını tehlikeye atacak uygulamalara asla cevaz vermez. Bu meyanda doğal afet veya salgın hastalık sebebiyle cemaate katılmanın zor veya tehlikeli olduğu zamanlarda Sahabe-i Kiram'ın namazların evlerde kılınmasına dair uygulamalarının varlığı da bilinmektedir. Dolayısıyla yeni tip koronavirüs yayılma tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar, Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. Bu süreçte Cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir" diye konuştu.

'CUMA NAMAZI KILINMAYACAK'

Erbaş, İslam'ın şiarı olan ezanların okunmaya devam edilmesi ve gerekli tedbirler alınarak camilerin münferiden namaz kılmak isteyenler için açık bulundurulmasının uygun olacağına karar verildiğini kaydederek, "Bu süreçte cemaatle namaz kılınmayacak. Cuma namazı zaten kılınmayacak. Dolayısıyla yani bir Müslüman kardeşimiz eğer caminin yakınında ise ya da canı camiye gitmek istediyse, ferdi olarak tek başına camiye gidebilir namazını kılabilir. Hijyen kuralları bu süreçte çok titiz bir şekilde uygulanacak, tüm camilerimiz ve mescitlerimiz hijyenik ortamın sağlanması noktasında elden geçirilecek ve temizlenecek inşallah. Zaten bu yapılıyor. Yani öteden beri yapılan hijyenik temizlik en güzel şekilde bu süreçte yerine getirilecek inşallah. Camilerde cemaatle namaz kılınmayacak, münferiden kılınacak. Yani bir iki kişi eğer camiye yol düşerse, kendi aralarında kılabilirler" dedi.

'BİR KİŞİDE VİRÜS ÇIKINCA KARANTİNA KARARI ALINDI'

Soruları da yanıtlayan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, umre dönüşü koronavirüs teşhisi konulan hastanın kim olduğunu bilmediğini, Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla umreye gidenlerin tamamının döndüğünü söyledi. En son gelen 6 bin kişi ile ilgili karantina uygulamasının başladığını belirten Erbaş, "Sadece umreden gelenler değil, dünyanın dört bir yanından gelen tüm yolcular için evlerinde 14 gün kalmaları gerektiği ve ziyaretçi kabul etmemeleri gerektiği kuralı geçerli. Tabii ki umreciler arasından bir kişinin bu virüsü taşıdığı ortaya çıktıktan sonra karantina kararını almış oldu Bakanlığımız ve bu uygulama devam etmektedir" dedi.

Erbaş, şirketler ile umreye giden 390 civarında kişinin bu gece itibarıyla dönüp karantinaya alınacağını belirtti.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel

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