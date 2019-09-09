Haberler» Güncel» Haber

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Çocukları dağa çıkarılan annelerin yanındayız"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyarbakır'da çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde nöbet tutan anneleri işaret ederek, "Çocukları dağa çıkarılan annelerin yanındayız" dedi.

09.09.2019 17:50 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyarbakır'da çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde nöbet tutan anneleri işaret ederek, "Çocukları dağa çıkarılan annelerin yanındayız" dedi.

Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde çocukları için eylem yapan annelerin yanlarında olduklarını belirten Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Çocuklarımızı babasız, anneleri ve babaları çocuksuz bırakan hainler bilsinler ki ; bu millet birdir, beraberdir. Çocukları dağa çıkarılan annelerin yanındayız. İnşallah bu cesur çıkışın arkası gelir ve o hainler, annelerin bu cesur çıkışı karşısında pes ederler" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Halkların Demokratik Partisi, Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyarbakır, Ali Erbaş, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:19   Pendik'te otomobil gecekondunun bahçesine uçtu
18:18   Güvenlik kamerasına içki şişesi fırlatan kişi gözaltına alındı
18:18   Kırşehir'de 9 çiftin 09.09.2019 tarihli nikah sevinci
18:18   Gelinini gözaltına alan polisi bıçakla yaraladı
18:18   Hdp önündeki eylemde 7'nci gün; çocuklarını isteyen aile sayısı 18'e çıktı (5)
18:17   Diyarbakır hdp önündeki eylemde 7'nci gün; çocuklarını isteyen aile sayısı 18'e çıktı
18:17   İstanbul'da 112'ye yapılan 5 milyon aramadan sadece 550 bini gerçek vaka