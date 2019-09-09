Haberler» genel» Haber

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Çocukları dağa çıkarılan annelerin yanındayız"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Çocukları dağa çıkarılan annelerin yanındayız" "İnşallah bu cesur çıkışın arkası gelir ve o hainler, annelerin bu cesur çıkışı karşısında pes ederler"ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyarbakır'da çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde nöbet tutan...

09.09.2019 19:24
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Çocukları dağa çıkarılan annelerin yanındayız"
"İnşallah bu cesur çıkışın arkası gelir ve o hainler, annelerin bu cesur çıkışı karşısında pes ederler"
ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyarbakır'da çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde nöbet tutan anneleri işaret ederek, "Çocukları dağa çıkarılan annelerin yanındayız" dedi.
Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde çocukları için eylem yapan annelerin yanlarında olduklarını belirten Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Çocuklarımızı babasız, anneleri ve babaları çocuksuz bırakan hainler bilsinler ki ; bu millet birdir, beraberdir. Çocukları dağa çıkarılan annelerin yanındayız. İnşallah bu cesur çıkışın arkası gelir ve o hainler, annelerin bu cesur çıkışı karşısında pes ederler" ifadelerini kullandı.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:

Halkların Demokratik Partisi, Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyarbakır, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
19:27   09.09.2019'da 12 çift "Evet" dedi
19:24   Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Çocukları dağa çıkarılan annelerin yanındayız"
18:51   Şehit Aybüke öğretmen mezarı başında anıldı
18:47   HDP önünde eylem yapan aile sayısı 18'e yükseldi
18:18   - Bakan Selçuk, HDP önünde eylem yapan aileleri ziyaret etti
17:55   Hayvan barınağında 'Evet' dediler
17:53   Safranbolu'da bulunan aslan figürlü taş polisi alarma geçirdi