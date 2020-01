Diyanet İşleri Başkanı Erbaş depremde zarar gören camide incelemelerde bulundu Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Malatya 'da depremde zarar gören tarihi Hacı Yusuf Taş Camisi'nde incelemelerde bulundu.Erbaş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihi camide meydana gelen hasar için üzüldüklerini ancak can kaybı olmamasının üzüntülerini azalttığını söyledi.Erbaş, şunları kaydetti:"Cenabıhak daha büyük depremlerden korusun. Malatya'nın merkezinde çok fazla hasar yok, can kaybı da yok. Bundan dolayı Allah'a hamd ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak ilk anda hem Elazığ 'da hem Malatya'da bulunduk. Şu an Elazığ'da Türkiye Diyanet Vakfının mobil mutfağı 5 bin kişiye yemek verecek şekilde kuruldu. Depremzede kardeşlerimizin yanındayız. Bu camide hasarın en kısa sürede tespit edilerek, gereğinin yapılmasını arzu ediyoruz, üzerimize düşeni yapacağız."Bir gazetecinin "depremde ölenler şehit midir?" şeklindeki sorusuna Erbaş, "Depremde, yangında ölenler, denizde boğulanlar, sel felaketinde boğulanlar İslam fıkıhına göre hükmen şehit sayılır. Biz bunu bu şekilde biliyoruz ve milletimize de bu şekilde söylüyoruz." cevabını verdi.Daha sonra Söğütlü Camisi'ne geçen Erbaş, burada depremde hayatını kaybedenler için okunan Kur'an-ı Kerim tilavetini dinledi.