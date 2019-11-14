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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Dünya Dini Liderlerinin 2. Bakü Zirvesi'ne katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Dünya Dini Liderlerinin 2. Bakü Zirvesi"ne katıldı.

14.11.2019 14:50 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:50Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Dünya Dini Liderlerinin 2. Bakü Zirvesi'ne katıldı
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Dünya Dini Liderlerinin 2. Zirvesi"ne katıldı.
Dünya Dini Liderleri 2. Bakü Zirvesi'ne katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Allahşükür Paşazade'ye 70. doğum yılı ve görevde bulunmasının 40. yılı dolayısıyla gönderdiği kutlama mesajını okudu.
ERDOĞAN'IN MESAJINDA ŞU İFADELER YER ALDI:
"Değerli dostum, kardeşim Cumhurbaşkanı sayın İlham Aliyev'in yüksek takdirleriyle doğumunuzun 70. yılı ve şeyhülislamlık görevinizin 40. yılı münasebetiyle düzenlenen programın başarılı geçmesini diliyorum. Göreve geldiğinizden bugüne kadar Azerbaycan'la birlikte bölgemizin tamamında değerli katkılarınızla dini hizmetlerin yaygınlaştırılması konusunda çok önemli gelişmeler kaydedildiğini biliyorum. Bu gayretlerinizin İslam aleminin ve tüm insanlığın hayrına sürmesini canı gönülden diliyorum. Uzun yıllar boyunca böylesine önemli bir sorumluluğu, büyük bir görevi başarıyla yürüttüğünüz için sizi tebrik ediyorum. Bu vesileyle Cenab-ı Allah'tan size sağlık ve afiyet, idareniz bünyesinde görev yapan çalışma arkadaşlarınıza başarı ve muvaffakıyetler diliyorum. Sizin aracılığınızla Azerbaycanlı kardeşlerime barış, esenlik, huzur ve mutluluklar temenni ediyorum."
Yarın sona erecek zirvede, Dünya Dini Liderlerinin 2. Bakü Zirvesi'nin sonuçlarına ilişkin Bakü Deklarasyonu kabul edilecek.
(Kamil Nadirli/İHA)

Diyanet İşleri Başkanlığı, Azerbaycan, Bakü, Güncel

Kaynak: İHA

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