Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hafızlık Yapan Üniversite Öğrencilerini Kabul Etti

12 Kasım 2018 Pazartesi 15:57



12 Kasım 2018 Pazartesi 15:57

Hafızlık yapan üniversite öğrencilerini kabul eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Hafızlık, Kur'an ile bağlantının en üst derecesidir" dedi.Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Üniversite Öğrencileri Hafızlık Programı" projesi kapsamında Bursa'da hafızlık yapan üniversite öğrencilerini ve hocalarını kabul etti. Bursa Nilüfer İlçe Müftülüğü tarafından yürütülen "Üniversite Öğrencileri Hafızlık Programı"nda 60 üniversite öğrencisi hafızlık eğitimi alıyor. Tıp, inşaat, eğitim ve ilahiyat fakülteleri gibi farklı fakültelerde eğitim gören hafızlık öğrencileri ile tek tek görüşen Başkan Erbaş, öğrencileri tebrik ederek başarılar diledi. Başkan Erbaş 'Üniversite Öğrencileri Hafızlık Programı'nda görevli olan Kur'an kursu öğreticilerinden program hakkında bilgi aldı."Hafızlık, Kur'an ile bağlantının en üst derecesidir"Diyanet İşleri Başkanlığı olarak hafızlığa çok büyük önem verdiklerini ifade eden Erbaş, "Kur'an kurslarında 70 bine yakın öğrencimiz var. Özellikle üniversite öğrencilerinin böyle bir faaliyete girmeleri çok sevindirici, hem üniversite eğitimlerini hem Kur'an ile bağlantılarını sürdürüyorlar. Hafızlık, Kur'an ile bağlantının en üst derecesidir" ifadelerini kullandı.Kur'an kursu öğreticilerini tebrik eden Erbaş, "Kur'an'a yapılan hizmet, hizmetlerin en büyüğüdür. En hayırlı iş, Kur'an'ı öğrenmek ve öğretmektir. Sizler, öğreterek bu hayra vesile oluyorsunuz. Öğrencileriniz de öğrenerek en hayırlılardan olma yönünde ilerliyorlar" şeklinde konuştu. - ANKARA