Diyanet İşleri Başkanı Erbaş 'İmam Hatip Okulları Vizyon Semineri'nde konuştu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'İmam Hatip Okulları Vizyon Semineri'nde konuştu.



Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Ankara'da Şehit Cengiz Polat İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen 'İmam Hatip Okulları Vizyon Semineri'ne katıldı. Erbaş, imam hatip liseleri ve ortaokullarında idarecilik yapmanın önemine değinerek, öğrencilere rehberlik yapmanın, onları geleceğe hazırlamanın mukaddes bir görev olduğunu söyledi. Erbaş, İslam ilim geleneğinde müspet ilimlerle dini ilimlerin birlikte verildiğini hatırlatarak, "Bakın İbn-i Sina, 11 yaşında hafız olmuş. İyi bir matematik, kimya öğrenmiş, tıpta otorite olmuş, aynı zamanda İslami ilimlerde otorite olmuş. Farabi hem İslami ilimlerde hem musikide hem matematikte otorite olmuş. Bunlar bizim çok önem verdiğimiz ilimlerdir. Fıkıh ne kadar İslami bir ilimse astronomi de o kadar İslami bir ilimdir. Kimya da, fizik de, tıp da o kadar İslami bir ilimdir, ayıramazsınız. Osmanlı geleneğini bilen merhum Celalettin Ökten hoca, o geleneği imam hatip liselerinin müfredatında birleştirmiş" dedi.



Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve İlahiyat Fakültelerinin işbirliği yaptıklarını dile getiren Erbaş, "Periyodik toplantılar yapıyoruz. İmam hatiplerde eğitim daha nitelikli nasıl olmalı, bunun gayreti içerisindeyiz. Altı ayda bir il müftüleri toplantısı yapıyoruz. Bir toplantımıza tüm ilahiyat fakülteleri dekanlarını davet ettik, ilahiyat, Diyanet işbirliği konularını görüştük. İlahiyat fakültelerimizde nasıl daha iyi talebe yetiştirebiliriz, bunun derdindeyiz. Sonraki bir toplantımızda, Din Öğretimi Genel Müdürümüzü ekibiyle birlikte davet ettik. Benzer toplantıları yaptık" diye konuştu.



Erbaş, "İlk emri 'oku' olarak alan Peygamberimiz nasıl ilme, eğitime önem verdiyse işte o ruhla biz de çocuklarımıza, gençlerimize sahip çıkacağız" dedi.



Erbaş, 81 ilde din istismarıyla mücadele programları düzenlediklerini belirterek, "81 ili Başkanlıktan 117 kişilik bir ekiple taradık. Kitapçıklar bastırdık, 'dinin şu şekilde izahı yanlış, doğrusu bu' diyoruz. Şuana kadar din istismarıyla mücadele kapsamında askeri okullarda subaylara, askeri öğrencilere ve polislere seminer verdik. Öğretmenler, Diyanet, ilahiyat olarak ulaşabileceğimiz herkesi doğru dini bilgiyle donatmamız lazım" şeklinde konuştu.



Seminere Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Çankırı'daki imam hatip lisesi ve ortaokulu müdürleri katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA