Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Acı Günü

Diyanet İşleri
Başkanı Ali Erbaş
'ın eniştesi Mecit Topçuoğlu vefat etti. Erbaş, vefat eden eniştesinin cenaze namazını kıldırdı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eniştesi, Diyanet İşleri Başkanlığı
Cami Hizmetleri Daire Başkanı Neşet Bodur'un babası Mecit Topçuoğlu (87) vefat etti. Cenaze sebebiyle Ordu
'ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cenazenin gasil işlemi ve helallik alınmasına katıldı. Şahincili Mahallesi'nde dost, akraba ve komşularından helallik alınmasının ardından Erbaş, eniştesinin cenaze namazını kıldırdı. Cenaze namazının ardından Mecit Topçuoğlu, Kabadüz
ilçesi Özlükent Mahallesi'nde aile kabristanlığına defnedildi.
Cenaze namazına Ordu Vali Yardımcısı Ahmet Arık, Altınordu
Kaymakamı Niyazi Ertekin, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş
ve kalabalık bir topluluk katıldı. - ORDU
Ordu,Diyanet İşleri Başkanlığı
05 Aralık 2018 Çarşamba 12:10