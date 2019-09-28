Haberler » Güncel » Haber

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Nevşehir temasları sürüyor

Prof. Dr. Erbaş bu günde Nevşehir'de din görevlileri ile bir araya geldi. Programa Belediye Başkanı Rasim Arı'da katıldı.

28.09.2019 13:33Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Nevşehir temasları sürüyor

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İl Buluşmaları" kapsamında Geldiği Nevşehir'de temaslarını sürdürüyor.

Programının ilk gününde Nevşehir Valiliği ve Nevşehir Belediyesi ziyaretlerinin ardından öğrencilerle ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya gelerek Şeyh-ül Kurra İbrahim Tanrıkulu Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimini tamamlayan 81 öğrencinin icazet aldığı etkinliğe katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bugünde Nevşehir'deki temaslarını sürdürdü.

İlk olarak Nevşehir İl Müftülüğünü ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, daha sonra Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde Nevşehir'de görev yapan din görevlileri ile buluştu. Programa Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'da, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe ile birlikte katıldı.


Diyanet İşleri Başkanlığı, Rasim Arı, Nevşehir, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
19:34 Yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan genç yaşamını yitirdi
19:33 "Yol yakınken gelin ve devletin merhametli kucağına teslim olun"
19:31 16 yaşındaki kıza alkol ve uyuşturucu verilip tecavüz edildi iddiası
19:31 Antalya sea to sky'ın galibi mario roman oldu
19:31 "İslamiyetten öğrendiğim, barış, adalet ve affetme gibi duygulardır"
19:30 İstanbul'daki deprem
19:29 Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı