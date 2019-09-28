Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Nevşehir temasları sürüyor

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İl Buluşmaları" kapsamında Geldiği Nevşehir'de temaslarını sürdürüyor.

Programının ilk gününde Nevşehir Valiliği ve Nevşehir Belediyesi ziyaretlerinin ardından öğrencilerle ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya gelerek Şeyh-ül Kurra İbrahim Tanrıkulu Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimini tamamlayan 81 öğrencinin icazet aldığı etkinliğe katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bugünde Nevşehir'deki temaslarını sürdürdü.

İlk olarak Nevşehir İl Müftülüğünü ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, daha sonra Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde Nevşehir'de görev yapan din görevlileri ile buluştu. Programa Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'da, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe ile birlikte katıldı.