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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kahramanmaraş'ta Kur'an kursu açtı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kahramanmaraş'ta yapımı tamamlanan kız Kur'an kuran kursunu eğitime açtı.

08.02.2020 14:57 | Son Güncelleme: 08.02.2020 14:57Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kahramanmaraş'ta Kur'an kursu açtı
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 'ta yapımı tamamlanan kız Kur'an kuran kursunu eğitime açtı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde hayırseverler tarafından yaptırılan Hacı Sema Balpınar Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursu'nun düzenlenen törenle açıldı. 4 katlı ve 80 kız öğrencinin eğitim göreceği Kur'an kursu açılışını yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Rabbim yaptıranların bütün geçmişlerini yad etsin. Nice böyle güzel eserler yapılmasını nasip eylesin. Burada hanım kardeşlerimizin rabbimizin rızasına uygun bir şekilde yetişmesini, ailelerine ve milletine hayırlı evlatlar olarak yetişmelerini nasip eylesin hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Açılış kurdelesinin kesimin ardından Prof. Dr. Ali Erbaş din eğitimi alan öğrencilerin sınıflarını ziyaret etti. Açılışa, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, milletvekilleri ve din görevlileri katıldı. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

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