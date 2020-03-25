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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, koronavirüse yakalananların şifa bulması için dua edecek

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, koronavirüs hastalarının şifa bulması için yatsı ezanının ardından Kocatepe Camisi'nin hoparlörlerinden dua edecek.

25.03.2020 15:18 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:18
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, koronavirüse yakalananların şifa bulması için dua edecek
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, koronavirüs hastalarının şifa bulması için yatsı ezanının ardından Kocatepe Camisi'nin hoparlörlerinden dua edecek.
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş'ın yapacağı dua Diyanet TV ekranlarından canlı yayınlanacak.
Koronavirüs nedeniyle yaşanılan zorlu süreçte vatandaşların dini ve manevi duygularının güçlendirilmesi amacıyla ülke genelindeki tüm camilerin hoparlörlerinden yatsı ezanının ardından dualar ediliyor.
Erbaş'ın çağrısı üzerine ülke genelindeki 90 bin caminin hoparlörlerinden yatsı ezanının okunmasının ardından koronavirüsün son bulması için yapılan dua programı, 23 Mart Pazartesi günü başlatıldı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı, Koronavirüs, Ali Erbaş, Kocatepe, Güncel

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