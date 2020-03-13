Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Kur'an kurslarımız 16 Mart'tan 29 Mart'a kadar iki hafta süreyle...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Kur'an kurslarımız 16 Mart'tan 29 Mart'a kadar iki hafta süreyle tatil edilmiştir.
13.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:24
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Kur'an kurslarımız 16 Mart'tan 29 Mart'a kadar iki hafta süreyle tatil edilmiştir." - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel
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