Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kuran Her Zaman Bizimle Beraber Olmalı

07 Aralık 2018 Cuma 11:32



07 Aralık 2018 Cuma 11:32

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Mardin 'deki Kabala İsmail Kaya Cami'sinde namaz kıldırıp, kürsüde vaaz verdi. Vaazında, her zaman Kuran ile beraber olunması gerektiğini belirten Prof. Dr. Erbaş, "Kuran'ın olmadığı yer karanlık bir yerdir, Kuran'ın girmediği kalp, karanlık bir kalptir, Kuran'ın girmediği ev harabe bir evdir" dedi.Mardin'e dün gelen ve geceyi burada geçiren Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kabala Hacı İsmail Kaya Camisi'nde sabah namazını kıldırdı. Kürsüde vaaz veren Prof. Dr. Erbaş, insanın, Kuran ile yaşamının her döneminde birlikte olması gerektiğini söyledi.Çocukların eğitimine de değinen Prof. Dr. Erbaş, Kuran ile olmayan çocukların şeytan veya şeytani insanlarla beraber olacağını belirterek, "Önce doğru temel, dini bilgileri yavaş yavaş öğretmeye başlayacağız. Bu şekilde çocuklarımızın şahsiyet kazanmalarına vesile olacağız. Karakterlerini kazanırken, Müslüman bir şahsiyet olma özelliğine sahip olacak çocuklarımız. Her nerede Kuran'dan bahsedilirse, Kuran okunursa, orada bulunan insanların üzerine melekler kanatlarını gererler. Sürekli şekilde rahmet yağdırırlar. Tıpkı şimdi Rabbimizin rahmetinden, merhametinden istifade ettiğimiz gibi. Kuran'ın olmadığı yer karanlık bir yerdir, Kuran'ın girmediği kalp, karanlık bir kalptir, Kuran'ın girmediği ev harabe bir evdir. O yüzden Kuran her zaman bizimle beraber olmalıdır. Çünkü Rabbimiz buyuruyor ki; 'Kim ki Kuran'dan uzak yaşarsa, Kuran'ı eline almazsa, kalbine, zihnine koymazsa, yolunu Kuran'ın çizdiği sırat-ı müstakime çevirmezse, biz onun için bir şeytan yaratırız. O şeytan sürekli onunla beraber olur" diye konuştu.Prof. Dr. Erbaş ve beraberindekiler namazın ardından cami bünyesinde açılan Hacı İsmail Kaya Kuran Kursu'nun açılışını gerçekleştirdikten sonra derslikleri gezdi. Çocuklara tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Erbaş, "Bu yol Rabbimizin hoşnut olduğu ve bizden isteği en güzel yol. İlim yolundan asla sapmayın. Rehber insanlara ihtiyaç var. Kuran bilgisi olmayan İslami ilimler noktasında kendini yetiştirmeyen insanlara bizler, sizler yardımcı olacaksınız. İlim yolu zorluk yoludur, sıkıntılı yoldur. Ama sıkıntıların sonunda ilmi başkalarına aktarmak en güzel duygudur" dedi.Erbaş ve beraberindekiler daha sonra caminin taziye evinde basına kapalı bir şekilde kanat önderleriyle bir araya geldi.- Mardin